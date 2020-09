"Me dolió tener que irme de Colón"

En diálogo con Radio Sol 91.5 Estigarribia contó su nueva experiencia, a la vez que recordó los motivos por los cuales no siguio en Santa Fe. Lejos de la polémica prefirió destacar todo lo bueno que pasó con la camiseta rojinegra y evitó criticar a la dirigencia.

"Decidí venir acá porque tenían un proyecto serio y quería tratar de no perder el ritmo futbolístico. Es un nuevo desafío y un proyecto deportivo, por lo cual estoy bastante cómodo. La adaptación fue buena en el equipo y ya pude jugar unos minutos. Pero el ritmo futbolístico es muy diferente al fútbol argentino", aseguró.

En cuanto a su salida de Colón contó: "Estoy expectante con lo que pasa en Colón. Pero llega un punto donde uno debe tomar una decisión, de jugar y ser importante. Estando en Paraguay hablé varias veces con Eduardo Domínguez, pero dependía mucho del tema dirigencial y cuándo iba a comenzar el torneo".

Y finalizó: "Domínguez me dijo que iba a tenerme en cuenta. Mi salida de Colón se dio por diferentes motivos, pero para que forzar algo que no se da. Igualmente no le recrimino nada a los dirigentes, pero sí me dolió irme. A partir de ahora seré un hincha más".