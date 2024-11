Minella: "El que venga a dirigir Colón tendrá el apoyo desde el día uno"

"Salió todo bastante redondo en lo que respecta a la Liga, en el primer torneo salimos segundos, en el segundo salimos segundos, con un inconveniente que nos dejó en la cuarta posición. Pasamos los cruces hasta llegar a la final contra Juventud de Candioti", apuntó.

Para después reconocer que "entrenamos en el predio de Colón con los chicos de la Liga, es como la reserva del club que están en buenas condiciones y trabajamos en una cancha al lado del plantel profesional".

LEER MÁS: ¿La cancha de Colón tiene chances de tener la final del Reducido?

El pedido al plantel profesional

Desde la salida de Osella y hasta este 29 de noviembre, Minella condujo los trabajos del grupo profesional y en esa dirección dijo que "le pedí al plantel el primer día, aprovechar para entrenar e irse mejor o quedarse pero con otra base, dentro de todo al no tener objetivos nos respondieron bastante, se entregaron al trabajo, con excepciones de algunos que se cuidaron. Creo que estuvimos a la altura, están todos esperando la finalización de esto, Colón quedó eliminado muy rápido".

Más adelante, subrayó que "trabajamos todo pelota, la parte física tiene que ver con gimnasio que con correr, le metimos pelota a morir, intentamos ser exigentes, la fuimos llevando bastante bien".

Una tarea de sol a sol

"Estábamos todo el día en el club, Reserva y Primera a la mañana, con los chicos a la tarde, las condiciones de Primera son mejores que el resto, el ambiente es ideal porque tengo compañeros y amigos, entramos y nos vamos felices todo el tiempo. Con los chicos del Selectivo venimos bien y queremos ganar la Liga", expresó.

Y más adelante soslayó: "De Reserva para abajo sufrió mucho al perder la categoría, el chico necesita jugar en Liga y Reserva, es la manera de tener más roce, los técnicos tienen que tener personalidad para poner a los chicos en Primera. El club tiene cuatro o cinco destacados en todas las categorías, los chicos de Colón necesitan oportunidades".

LEER MÁS: La lógica postura de Colón a la hora de buscar al sucesor de Osella

El contacto con el Director Deportivo

Minella también admitió que el diálogo con Moreno y Fabianesi es permanente: "Iván va todos los días a los entrenamientos y tenemos un contacto fluido, con los chicos que irán subiendo hablamos mucho. Por lo que hablé estoy en el lugar indicado, me siento cómodo donde estoy. Esta posibilidad de estar con el plantel profesional me genera una ilusión de estar siempre".

En otro tramo de la charla reconoció que "surgió un rumor sobre una posibilidad de Patronato, pero oficialmente no sucedió nada, solamente consultaron a un par de chicos que yo dirigí. En la zona se está hablando, eso nos sirve para seguir creciendo, no dejo de ilusionarme con trabajar profesionalmente, si me toca veremos, estoy contento pero siempre quiero un poco más".

LEER MÁS: Cómo marcha la transformación del plantel de Colón

El futuro entrenador rojinegro

"La persona que venga a dirigir Colón tendrá el apoyo del día uno, necesitamos que Colón vuelva a Primera, nos ayudará a todos, lo ayudaremos en lo que sea, soy hincha del club y existe una ambición de crecimiento", apuntó.

Para luego, añadir: "Los chicos siempre les digo que firmar un contrato no te asegura nada, ellos tienen que buscar desafíos deportivos, si en Colón deciden no hacerle contrato iniciarán su carrera en otro lado, que no sea una tragedia, sino un desafío para buscar su sueño en otro lado".

En la parte final aclaró que "Iván vio y está de acuerdo conmigo, se van a incorporar a chicos más chicos en edad que se sumarán a la pretemporada, se van a ganar un lugar, se quiere armar un plantel pero no tanta cantidad. Para mí son todos buenos y cualquiera puede jugar en Primera, la categoría nos marcó que al haber tantos equipos nivela para abajo".