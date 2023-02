Misterio en Colón: ¿qué fue a hacer Vignatti a Buenos Aires?

LEER MÁS: ¿Llegará Saralegui como DT de Colón al Clásico Santafesino?

En las últimas horas el presidente José Vignatti se trasladó a Buenos Aires con el fin de ponerse al frente de algunas gestiones vinculadas al mundo Colón, lo que genera una gran expectativa pensando en que la situación de Marcelo Saralegui al frente del equipo pende de un hilo, y solo se mantendrá en su cargo si consigue la victoria en el Clásico Santafesino.

JoséVignatti.jpg José Vignatti y la cúpula de la CD de Colón no estarán presentes en el estadio 15 de Abril. José Busiemi / UNO Santa Fe

Vale recordar que en la semana el mismo José Vignatti se refirió a la situación de Marcelo Saralegui como DT de Colón, tras las dos derrotas del inicio (luego fueron tres con la que sufrió ante Sarmiento), y en diálogo con LT9 (AM 1150), reveló: "Hay que darle un crédito a Marcelo Saralegui, no estuvimos lejos de los rivales, pero hay que esperar, no tememos que apresurarnos. La relación es absolutamente normal, fueron informaciones falsas, es un hombre de la casa a pesar que sea de otro país, pero tiene un arraigo muy importante con el club desde hace muchos años, seguramente él definirá su futuro, sin que nosotros interfiramos. No existió nada de lo que se habló, hubo muchas noticias falsas en muchos aspectos relacionados con el club, no sabemos a qué intereses responden".

LEER MÁS: Dos buenas y una mala en Colón para el clásico ante Unión

Por lo que se pudo saber, José Vignatti se trasladó a Buenos Aires para tratar en persona la dura sanción de 2.000.000 de pesos que le puso la AFA por no haber tenido las redes de los arcos en condiciones para el partido ante Lanús, lo que llevó a que se demore su inicio.

Sin embargo, no se descarta que José Vignatti siga sondeando el mercado de entrenadores disponibles, con Néstor Gorosito como uno de los grandes apuntados (es un DT caro y no tendría la intención de dirigir en el interior del país). De esta manera, el presidente de Colón pretende tener un plan adoptado en caso de que "la última bala" que le queda a Marcelo Saralegui no salga de la manera que se pretende.