Mitre: "Va a ser difícil porque Colón se armó para ser campeón"

"De chico a los 12 años empecé en Colón, estuve hasta los 20, dos años viví en la pensión, fui a jugar un torneo, me vieron, me llamaron, me probé después en Newell's, no quedé, lo llamé a Mario Sciacqua, me vio Felipe Oviedo y quedé para jugar en Novena", apuntó.

Para después, enfatizar: "Oviedo junto a Manolo Porpatto y Sergio Torres fueron mis grandes formadores".

La fortaleza en el Islas Malvinas

Mitre es consciente que gran parte de este buen presente de All Boys se debe a la importante localía que esgrimió esta temporada el conjunto que ahora orienta Mariano Campodónico.

"Durante todo el año el equipo se hizo fuerte de local, en los últimos partidos generamos una química con la gente, vamos al frente, mejoramos mucho, somos un equipo intenso, le podemos jugar de igual a igual a cualquiera".

En otro tramo de la charla subrayó que "Colón tiene grandes formadores de arqueros y salieron muchos del club que no se pudieron aprovechar. Al equipo lo vi desde principio de año y parecía que se llevaba el torneo de punta a punta. Tuvo un bajón y ahora empezó a levantar. Va a ser difícil porque Colón se armó para ser campeón y nosotros estamos en un gran momento".

Antes de su despedida, dejó un mensaje claro pensando en el partido único del 4 de noviembre: "Somos 11 o 18 guerreros que nos matamos y eso se ve cuando defendemos y también cuando tenemos que atacar".