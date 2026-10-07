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De un millón y medio de hogares que hay Santa Fe, 500 mil son alquilados: Provincia y su ayuda a inquilinos

En coincidencia con el Día Mundial del Hábitat, Provincia destacó la continuidad de la política pública que auxilia a las familias que alquilan. A 20 meses de su lanzamiento, la iniciativa impulsada junto al Banco Municipal de Rosario ofrece préstamos a tasa cero para gastos iniciales y seguros de caución gratuitos. En Santa Fe, un tercio de los hogares vive bajo régimen de alquiler.

7 de octubre 2026 · 10:59hs
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En Santa Fe hay 500 mil hogares alquilados: Provincia renovó su plan de créditos a tasa cero

José Busiemi

En Santa Fe hay 500 mil hogares alquilados: Provincia renovó su plan de créditos a tasa cero
En Santa Fe hay 500 mil hogares alquilados: Provincia renovó su plan de créditos a tasa cero

En Santa Fe hay 500 mil hogares alquilados: Provincia renovó su plan de créditos a tasa cero
En Santa Fe hay 500 mil hogares alquilados: Provincia renovó su plan de créditos a tasa cero

En Santa Fe hay 500 mil hogares alquilados: Provincia renovó su plan de créditos a tasa cero

En el marco del Día Internacional del Inquilino, en coincidencia con el Día Mundial del Hábitat, desde el Gobierno Provincial se recordó que además de una fuerte inversión para la construcción de viviendas, junto al Banco Municipal de Rosario, sigue vigente el Programa Llave, que busca dar respuestas concretas a las familias santafesinas que alquilan sus hogares.

La fecha conmemorativa, instituida por Naciones Unidas en 1985, tiene como propósito reflexionar sobre el estado de las ciudades y asentamientos y, especialmente, sobre el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada.

En la provincia de Santa Fe, con dos alternativas accesibles y gestión 100% digital, el Programa Llave continúa ayudando a las personas en situación de alquiler y, en un contexto económico nacional difícil, ya lleva entregados casi 600 millones de pesos.

LEER MÁS: Santa Fe se ubica entre las diez ciudades con los alquileres más caros del país: cuánto se paga por mes

En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, resaltó que “diseñamos Llave para dar respuesta a una de las principales dificultades que enfrentan las familias al momento de alquilar: reunir el dinero para ingresar o renovar contrato y conseguir una garantía”.

“De un millón y medio de hogares que hay en Santa Fe, 500 mil son alquilados, con lo cual nos parece bien que el Estado, junto con el sector privado, articule algún tipo de herramienta para trabajar en este segmento de la población”, explicó Enrico.

El programa combina dos instrumentos: un crédito sin interés para afrontar los gastos iniciales del alquiler y una garantía mediante seguro de caución sin costo para el inquilino.

A casi 20 meses de su implementación, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó que “los resultados muestran un crecimiento sostenido en la demanda y una fuerte participación de familias que dependen del alquiler como única vía de acceso a la vivienda”.

Llave: un programa, dos soluciones para quienes alquilan

El Programa Llave se consolida como un instrumento público pensado para amortiguar los costos iniciales que exige el mercado inmobiliario, beneficiando tanto a estudiantes universitarios y terciarios como a personas solteras, parejas, familias y adultos mayores.

Con Llave Solución Económica, la Provincia y el Banco Municipal ofrecen una línea de crédito personal a tasa cero destinada a cubrir gastos de ingreso o renovación contractual (honorarios inmobiliarios, comisiones, mudanzas y conexiones de servicios), permitiendo solicitar un monto de hasta tres meses el valor del alquiler, y saldarlo en cuotas fijas.

Con Llave Garantía, el mecanismo es respaldado por un seguro de caución con costo 100% asumido por el Estado Provincial, que actúa como respaldo ante propietarios e inmobiliarias en reemplazo de las tradicionales garantías con títulos inmuebles o recibos de sueldo de terceros.

Trámite 100% digital, ágil y cuotas sin interés

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, Andrea Zorzón, destacó las fortalezas del programa y facilidad para acceder por parte de los interesados, señalando que “Llave se gestiona de manera totalmente digital a través de la web oficial del Gobierno de Santa Fe”.

“Las personas interesadas completan el formulario online, adjuntan la Carta de Intención de Alquiler confeccionada junto a la inmobiliaria o propietario, y continúan el trámite mediante carga documental y firma electrónica”, precisó Zorzón, y agregó: “nosotros hacemos desde el Gobierno una revisión de los requisitos, y es el Banco el encargado de analizar el perfil financiero de la persona para ver si corresponde el otorgamiento del beneficio”.

Demanda en alza

A modo de balance y con una demanda creciente, desde el Ministerio de Obras Públicas remarcaron que, desde su lanzamiento, el Programa Llave lleva entregados más de 575 millones de pesos otorgados en la Línea Solución Económica y 21 millones en la Línea Garantía.

En cuanto al perfil de las personas solicitantes que ya fueron beneficiadas, señalaron que casi el 60% son mujeres, que la edad promedio ronda los 38 años, que casi el 80% trabaja en relación de dependencia, y que predominan hogares de tres y cuatro integrantes.

Además, Llave tuvo presencia en los 19 departamentos, con fuerte participación en Rosario y Gran Santa Fe, y expansión hacia ciudades como Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, Santo Tomé, Esperanza, Sunchales, Villa Gobernador Gálvez, Cañada de Gómez y San Lorenzo.

Desde el Gobierno Provincial recordaron que la inscripción al Programa Llave continúa vigente y que las personas interesadas deben ingresar a https://www.santafe.gob.ar/gestionesciudadanas/tramite/6a0c80608dd28ddda7fbd2ef e iniciar el proceso a través del sistema de Atención Ciudadana con su cuenta de ID Ciudadana (nivel 3 mínimo).

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