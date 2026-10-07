Juan Pablo Ludueña, el defensor más regular de Unión y el único con asistencia perfecta

De los jugadores de campo y excluyendo al arquero Matías Mansilla, el defensor rojiblanco es el único en completar todos los minutos de los 11 partidos

Juan Pablo Ludueña se consolidó como el principal referente en la defensa de Unión.

Las estadísticas marcan que Unión es el equipo más goleado del año. De hecho, el equipo suma 18 partidos, incluido uno por Copa Argentina, sin lograr mantener la valla invicta.

En consecuencia, poco se puede rescatar en el aspecto defensivo. Sin embargo, dentro de un contexto negativo, la realidad indica que Juan Pablo Ludueña es el defensor más regular que tiene el Tate.

Pero además con una particularidad, dado que es el único jugador de campo en haber completado todos los partidos que lleva disputados el Tate en el Torneo Clausura.

Así las cosas, Ludueña es junto con el arquero Matías Mansilla los únicos dos futbolistas que fueron titulares en los 11 partidos y que nunca fueron reemplazados.

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Con la salida de Maizon Rodríguez, está claro que Ludueña se convirtió en el referente del bloque defensivo. El defensor de 23 años que llegó a los 50 encuentros con la camiseta rojiblanca, se ganó un lugar como titular.

Pero fue en este 2026, en el que terminó convenciendo a Leonardo Madelón. Y es que el año pasado, era suplente ya que la zaga central estaba compuesta por Maizon Rodríguez y Valentín Fascendini.

Sin embargo, a comienzos de este año, Ludueña se quedó con el lugar que tenía Fascendini, quien fue relegado al banco de suplentes.

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Y ahora con la ida de Rodríguez, sin dudas que se consolidó como el defensor más regular del equipo, aún cuando el equipo viene defeccionado en el aspecto defensivo.

Ahora el entrenador se inclinó por el uruguayo Matías Rocha para acompañar a Ludueña. Pero antes había sido titular Tomás Fagioli y luego Maizon Rodríguez.

Es decir, que en 11 partidos, Ludueña tuvo tres compañeros en la zaga central. Lo que ratifica sin dudas la condición de irreemplazable en la estructura defensiva.