Monasterio en La Radio de UNO: "Colón tiene la obligación de ser protagonista"

César Monasterio, DT de San Telmo, consideró que Colón, más allá de no llegar bien, tiene jugadores de jerarquía a los que el Candombero deberá neutralizar

En diálogo con Ricardo Porta recordó que "me retiré hace 9 años con la camiseta de Laferrere en Primera C, salí de Morón, estuve en Platense, muchos años en San Martín (SJ), Almirante Brown".

Más adelante confesó que "siempre tanto Colón como Unión son equipos importantes del Interior que son protagonistas, con Platense me enfrenté a ellos, son duros y salían lindos partidos".

Monasterio subrayó que "llegamos este año a San Telmo, a fines de 2024 tomamos este desafío y armamos un plantel para afrontar este campeonato, intentando transitarlo de la mejor manera".

Enfrentar a uno de los candidatos

El orientador del Candombero admitió que "en realidad nosotros no nos preparamos para ascender, San Telmo viene de hacer una muy buena campaña de la mano de Grelak, se fueron 18 jugadores del plantel anterior, hubo que armar todo desde cero".

Y después, disparó: "Estamos haciendo una buena campaña, no está la estructura para buscar el ascenso, eso no indica que no vamos a pelear por llegar al Reducido, tenemos un presupuesto humilde, la idea es crecer año a año e ir mejorando".

Antes de su despedida, remarcó que "estamos trabajando buscando el mejor equipo, la realidad es que, más allá de que no es un buen momento, Colón tiene la obligación de ser protagonista, todos pasamos por buenos y malos momentos, es un plantel que tiene jugadores de jerarquía y tendremos que estar atento a eso".

Escuchá la palabra de César Monasterio, DT de San Telmo