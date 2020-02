Morelo desató la polémica sobre el estilo de juego de Colón

Cuando Diego Osella desembarcó nuevamente en Colón, en la conferencia de prensa de presentación, se encargó de aclarar de su evolución en la visión del juego, ya que en su anterior paso por el club se había mostrado como un entrenador pragmático, que privilegió siempre el orden defensivo sobre la creación de juego.

"El Colón de 2014 era un equipo práctico, mientras que en Olimpo fuimos más verticales, al igual que ocurrió en Newell's, nos fuimos adaptando a los planteles. Hay que ser inteligentes en pos de encontrar el mejor funcionamiento. Soy una persona con más paciencia y no tan eufórica, no me veo saltando como un canguro como en 2014. Quizás soy más pensante, pero mantengo la misma pasión para los entrenamientos", fueron las primeras palabras del Loco en su regreso al club.

En esta oportunidad, a diferencia de 2014, se encontró con un plantel rico en cuanto a calidad de jugadores, y en materia ofensiva, con exponentes de la jerarquía de Luis Rodríguez y Wilson Morelo, a quienes se le agregaron en un gran esfuerzo en el mercado de pases delanteros de renombre como Lucas Viatri y Brian Fernández.

Sin embargo, la primera puesta en escena fue con el pie izquierdo, y en la zona de vestuarios del estadio de Central Córdoba, donde el Sabalero perdió por 1-0, uno de los referentes del plantel como Leonardo Burián, indicó: "Nos estamos adaptando a la idea que tiene el técnico. Quizás el planteo fue un poco defensivo".

En dicho encuentro, uno de los jugadores más cuestionados y que no tuvo peso ofensivo fue Pulga Rodríguez, quien jugó como único punta y también disparó: "Defensivamente mejoramos, pero ofensivamente no tuvimos el juego que pretendíamos. Tenemos que adaptarnos al sistema que pretende el DT y ejecutarlo de la mejor manera. Nos faltó ofensivamente".

Mientras que luego, el capitán sabalero agregó: "Yo juego como pide el entrenador. Y si me dice que no juegue, no voy a jugar. O si pone un solo punta, jugaremos con un solo punta. Yo no manejo el equipo. Nos ponemos a la orden de él, tratamos de llevar a cabo lo que pretende, y ojalá podamos lograrlo rápido".

Pasaron los encuentros ante Banfield y Defensa, y tras el empate ante Racing, en conferencia de prensa, a Osella se lo consultó por qué no metió más jugadores ofensivos en el inicio del partido, o cuando estaba 0-0 y no cuando ya Racing estaba en ventaja, sobre lo que contestó: "Racing jugó con un solo delantero, como Lisandro López. Capaz que pongo los cinco así se quedan tranquilos, en el fútbol argentino muchas veces se habla pero después se obra de esa manera. Luego se tilda a algunos técnicos de defensivos. A los 18' entró Aliendro y a los 20' Esparza. Pero las etiquetas ya están puestas, y la tengo desde 2014".

A su turno Wilson Morelo desató la polémica e indicó: "Queríamos ganarle pero el punto es rescatable. Luego que nos metieron el primer gol nos fuimos encima. Nos falta ser un poco más atrevidos cuando arrancan los partidos, hay temor a perder. Hay que empezar desde los entrenamientos y nosotros mismos de soltarnos, desde el primer minuto proponer porque hay plantel más para ir y proponer un partido donde podamos atacar más, y no un partido para esperar al rival".

Está claro que con lo que Osella propone hasta aquí al equipo no le alcanza para cortar una larga racha de partidos sin victorias (siete, con cinco derrotas consecutivas y dos empates en serie), cuando a pesar que restan 14 fechas para el final de la temporada la realidad indica que cayó en zona de descenso a pesar de tener un plantel jeraquizado, que en tres meses pasó de jugar por conseguir el primer título para la historia del club, a ubicarse entre los equipos que perderán la categoría.