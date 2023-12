LEER MÁS: Batallini ya dejó Santa Fe y rescindirá contrato en Colón

Hosh comenzó hablando de la situación de Stefano Moreyra con Colón, y destacó: "Viene de jugar dos años sin contrato. Quisimos acercarnos a la CD para plasmar la situación en un contrato, y recién en la previa del partido con Vélez recibí un llamado de los dirigentes, y la semana pasada tuve una reunión con ellos. Estamos en una actitud pasiva por las elecciones, ya que no podemos llegar a un entendimiento y luego tener otro con la nueva directiva. Pero estuvo en pésimas condiciones laborales y la idea es continuar en el club. Pero tendré que conseguir las mejores condiciones salariales, el 31 de diciembre podría quedar libre, no es su idea ni la mía. Lo que salió a la luz es erróneo, no me planteó la posibilidad de irse, ni siquiera lo pensó".

En cuanto a lo que dijo de "pésimas condiciones laborales", Alejandro Hosh argumentó: "Más allá de lo económico es una cuestión de tiempo. Eduardo Domínguez lo sube a entrenar, luego lo bajan a Reserva, y Falcioni lo sube nuevamente. Con los seis entrenadores que pasaron se ganó un lugar, hice los intentos con la CD de hacerle un contrato, con una remuneración de contrato de jugador profesional, hoy está ganando entre 100.000 y 140.000 pesos. Son patrimonio del club, y le darán un ingreso millonario al club si se da la posibilidad de salir, pero no se los cuida".

Stéfano Moreyra 1.jpg Prensa Colón

Y el representante Alejandro Hosh, cerró: "Stefano Moreyra se quiere quedar, Colón es la prioridad, si vamos a lo que es la reglamentación FIFA, nosotros desde junio podríamos haber firmado un precontrato con otro club, pero nunca quiso el jugador que me siente a hablar con nadie, más allá que tuvo ofertas. Él es hincha, pero en este momento tengo que hacer valer las condiciones, y lo que corresponde. Él recién está arrancando, pero tiene más de 30 partidos en Primera, tiene convocatorias a la Libertadores, ya no es un pibe. Lo que vamos a plantear es rever esta situación, tiene ganas de quedarse en Colón".

"Cuando Gorosito pidió que se quede, que estaba por ir a Madryn, pedí que se arregle como mínimo lo que iba a ganar en Madryn, pero tampoco se pudo. En ese momento hablé con Ingaramo, con Alonso y esta semana nuevamente lo hice con Ingaramo", reveló en otra parte el representante de Moreyra.

Además, Hosh se refirió a la situación que le tocó vivir a Stefano Moreyra, quien fue criticado por Néstor Gorosito por teñirse el pelo, y dijo: "Es un entrenador al que respeto muchísimo, es de la vieja escuela, pero no tiene nada que ver que se pinte el pelo, no fue una relajación ni nada por el estilo. No compartí esas declaraciones, no correspondía, tampoco hacerlo públicamente. Los mismos compañeros lo aconsejaron, lo mandé a teñirse de nuevo al otro día. Es muy humilde, tiene un perfil muy bajo".

En el final, Hosh contó las propuestas que maneja por Moreyra: "Tengo sondeos desde el exterior por Moreyra, pero primero voy a escuchar lo que diga Colón, la intención es que se quede, hubo sondeos y creo que los seguirá habiendo hasta antes que termine el año".