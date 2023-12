El éxodo en Colón ya está en marcha, pese a que las cristalización recién se darán a partir del 18 posterior a las elecciones. Más que nada, porque la nueva conducción es la que tiene que resolver todo. Esto no quiere decir que algunos jugadores con contrato estén manejando ofertas para emigrar.

Uno de ellos es Rubén Botta, que ya se fue de Santa Fe y la semana que viene su agente charlará con los flamantes dirigentes la rescisión, ya que su acuerdo es hasta diciembre de 2024. Su prioridad es continuar en Primera. Otro que hizo lo mismo es Damián Batallini, que retiró sus pertenencias.

También con vínculo, pero no tiene intenciones de jugar en el ascenso y rescindirá. Está claro que lo económico no será una traba, ya que el club no podría sostener su salario, como así también el de muchos otros.

Damián Batallini.jpg Damián Batallini ya se fue de Santa Fe y rescindirá con Colón.

Debería volver a Argentinos, dueño de su pase, pero llegó al Sabalero desde Necaxa de México. Un Damián Batallini que tuvo un buen arranque, pero luego se cayó producto de una persistente fascitis plantar. A punto tal de perderse los últimos partidos de la temporada.

Si bien es cierto que estuvo entre los concentrados ante Vélez y Gimnasia, fue simplemente para empujar desde afuera, porque no estaba en condiciones. El equipo sintió su ausencia, porque cumplía un trabajo muy importante por izquierda.

En total, Damián Batallini jugó nueve encuentros, entre Copa de la Liga y Copa Argentina y marcó un gol. Un fin de ciclo al que solo le restan las formalidades.