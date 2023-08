Nacional de Paraguay inhibió a Colón por adeudar el préstamo de Arrúa

Nacional de Paraguay inhibió a Colón vía FIFA por no pagar el préstamo de Carlos Arrúa y podrían surgir complicaciones, por eso la dirigencia busca resolverlo

En los últimos días, el presidente de Colón, José Vignatti, estuvo en Paraguay haciendo algunas gestiones. Sobre todo en torno a las incorporaciones que solicitó el DT Néstor Gorosito, ya que en Argentina lo ideal escapar a las posibilidades económica y lo que hay no convence. Pero asimismo, la meta era acordar la situación con Nacional de dicho país por el préstamo del volante Carlos Arrúa.

El Sabalero adeuda el cargo de 200.000 dólares y una chance devolver al jugador y encontrar un nuevo acuerdo. Quedaron en seguir charlando, pero sin algo cerrado algo todavía. Se está buscando la manera de que se haga efectivo lo antes posible. Más luego de recibir el pago de Inter Miami por la venta de Facundo Farías.

La institución guaraní recurrió a FIFA e inhibió a Colón, generando un posible problema. Hay versiones encontradas. Por un lado, que esto recaería para el próximo mercado de pases, pero por otro, que empieza a regir a partir de ahora. Es decir, los primeros cinco refuerzos están en condiciones de jugar, pero por ejemplo Germán Conti no, que está pronto a sumarse. Es por ello que José Vignatti busca los caminos para el pago.

F3wS8t7XgAAxgD4.jpg El comunicado de la FIFA inhibiendo a Colón por la deuda con Nacional en el préstamo de Carlos Arrúa.

Un Carlos Arrúa que se recupera de un desgarro que lo marginó del partido pasado ante Lanús por Copa Argentina. Gorosito no se expresó respecto a si está entre las prioridades, aunque la realidad es que no pudo afianzarse, sintiendo la adaptación al fútbol argentino. Tuvo sus chances, pero no las aprovechó. Marcó su único gol en el triunfo ante Colegiales por los 32º de final de la Copa Argentina.

Habrá que ver si por parte de Colón existe un comunicado al respecto para tener más detalles, aunque es poco probable, ya que no oficializó la salida de Farías ni otros detalles de la actualidad.