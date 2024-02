Nahuel Curcio, con varias ofertas para partir de Colón

LEER MÁS: Colón arrancó la Primera Nacional bajo el lema de la media inglesa

"Estoy muy sorprendido porque no me esperaba esta noticia. Es un baldazo de agua fría porque quedan dos días para que cierre el libro de pases. Hace dos semanas no me dejaban irme, yo no me quería ir. Tenía clubes para irme en la Primera Nacional que estaban interesados en mi", había destacado Nahuel Curcio.

"En el día de hoy el jugador de las inferiores Nahuel Curcio firmó su primer contrato con la institución. #SomosFamilia", fue la publicación de Colón, donde reveló que se decidió convertirlo en profesional al delantero.

Sin embargo, el futuro de Nahuel Curcio no estará en Colón, ya que se evalúan diferentes alternativas para su futuro. Por lo que se pudo saber, cuenta con una oferta concreta para emigrar a Juventud Antoniana de Salta. Mientras que también se reveló que también hay una propuesta firme de Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Son horas decisivas para saber qué será del futuro de Nahuel Curcio, un delantero que venía con muy buen rodaje y suceso en Reserva, pero que está relegado en al consideración de Delfino en Colón, y buscará explotar sus condiciones futbolísticas en otro equipo del ascenso.