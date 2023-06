En diálogo con radio Sol Play 91.5 el defensor admitió que "me siento muy bien, contento que volví a jugar, es una responsabilidad grande esa posición que ocupo, sigo preparándome para jugar como líbero".

Más adelante, expresó que "es una posición que me sienta cómodo, sigo perfeccionando movimientos pero trabajando para mejorar. Lo vamos trabajando semana tras semana, que el técnico me reconozca eso está bueno y me da más confianza".

En otro tramo de la charla, el reconquistense subrayó que "me gusta que me den la responsabilidad, siento que cada vez me preparo para ocupar cualquier rol que me toque, hace mucho que estoy en el club y me vengo preparando".

Con referencia al regreso de Domínguez al Brigadier López, no dudó en decir que "va a ser especial por lo que es Eduardo para el club, lo saludaremos pero vamos a intentar ganarle. El fútbol argentino es muy parejo en todos los aspectos, es difícil ganar en cualquier cancha, los jugadores de más jerarquía te dan un plus".