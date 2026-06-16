Nasta, en pausa con Colón: lesión, suspensión y una negociación que se complica

El delantero de San Miguel sigue siendo el principal apuntado por el Sabalero, pero lo ocurrido ante Deportivo Madryn obligó a replantear los tiempos de una operación que parecía encaminada.

Colón sigue trabajando en el mercado de pases con Bruno Nasta como uno de los principales objetivos para reforzar el ataque de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional. Sin embargo, lo ocurrido el último fin de semana en el partido entre San Miguel y Deportivo Madryn generó una cuota importante de incertidumbre en una negociación que parecía avanzar sin mayores obstáculos.

El delantero marcó un gol para el Trueno Verde, pero en esa misma acción sufrió un fuerte golpe en uno de sus tobillos y terminó siendo expulsado. Si bien en un primer momento existió preocupación por la magnitud de la lesión, las primeras evaluaciones indicarían que no sería de gravedad, una noticia que llevó algo de tranquilidad tanto al entorno del jugador como a los dirigentes sabaleros.

La suspensión, un nuevo problema

Más allá del aspecto físico, el foco ahora está puesto en la sanción disciplinaria que podría recibir Nasta. En los pasillos de San Miguel se especula con una suspensión de dos fechas, situación que lo dejaría sin actividad en el arranque de la segunda rueda y, por ende, tampoco podría estar disponible para el debut de Colón frente a Deportivo Madryn si la transferencia se concreta en los próximos días.

Ese escenario obliga a los dirigentes rojinegros a analizar con mayor detenimiento la operación. Si bien el atacante sigue siendo del gusto de Ezequiel Medrán y ya tendría un acuerdo de palabra para convertirse en jugador sabalero, la combinación entre la lesión y la posible sanción abre interrogantes sobre los tiempos de incorporación.

La deuda que puede destrabar la salida

En medio de este contexto aparece un elemento que podría resultar clave para que la negociación no se caiga. San Miguel mantiene una deuda con Racing de Córdoba relacionada con el pase del futbolista, situación que podría transformarse en una herramienta para facilitar su salida hacia Santa Fe.

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Mientras tanto, en Colón siguen atentos a la evolución de Nasta y a la resolución del Tribunal de Disciplina. Aunque el delantero continúa siendo la prioridad para reforzar el ataque, los imprevistos de los últimos días llevaron a la dirigencia a comenzar a explorar otras alternativas para no quedar expuesta si la operación termina demorándose más de lo esperado.