Neris gestiona su salida de Colón para llegar a Peñarol

El delantero José Neris, que no está en la última convocatoria de Colón para visitar a Arsenal, tiene prácticamente todo acordado para jugar en Peñarol

En los últimos días avanzó Peñarol de Montevideo para contratarlo y tiene todo acordado con el fútbolista, que junto a su representación busca la salida anticipada del equipo.

El propio atacante confesó al programa Vamos que vamos de Radio Uruguay que "charlé con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y seguramente la situación se va a solucionar en pocos días".

Más adelante admitió que “Hablé con Pipo (Gorosito), le dije de la oportunidad que tenía, que tenía muchas ganas de ir porque soy hincha y me dijo que no había problemas. Todo está encaminado. Peñarol pasó la propuesta y se espera el sí de Colón ".

Neris, que apenas sumó 10 partidos oficiales y no convirtió goles, subrayó que "a principios de año tuve la chance de ir a Peñarol pero opté por Colón. Ahora no venía jugando, Peñarol me volvió a buscar y es un buen momento para ir".

El delantero también expresó que "llegué a Colón con Marcelo Saralegui, me puso como titular, después se fue. Llegó Gorosito con sus ideas, si bien pelee un lugar, no tuve minutos, ahora en los últimos partidos todo seguía igual y con 23 años lo que quiero es jugar".