"Estamos muy bien, terminamos mejor que el contrario, los chicos están bien, uno los ve y no hay problemas, por ahora todo bien, entrenamos pensando si Vélez juega, vimos alternativas diferentes, jugó Tomi Galván, Arrúa, Picco, Chicco, Vega, Gian Nardelli. Le daré el equipo a los chicos y luego se los daré a ustedes (por los periodistas)", remarcó Pipo Gorosito sobre el trabajo que estuvo haciendo en Colón de cara al partido ante Vélez.

En cuanto a la seguidilla de partidos que se le viene a Colón, Néstor Gorosito dijo: "Van a jugar los que estén mejor, nosotros no estamos en condiciones de desperdiciar nada por seis partidos que hay en la Copa Argentina, uno siempre tiene la ilusión de ser campeón, nosotros desde que dirigimos siempre tratamos de jugar con lo mejor que tenemos. Cometimos la equivocación de rotar el equipo y nos costó en otros clubes mucho. Los que vienen jugando si están bien también lo harán ante Colegiales".

Se refirió a la situaciones de Rafael Delgado, Cristian Vega y Jorge Benítez en Colón, y Néstor Gorosito contó: "Rafa está muy bien, tiene una muy buena zurda, mucha experiencia, hizo muy buen partido ante Platense, nos da salida, juego y tiene mucha personalidad. Kily muy bien, nos dio mayor volumen de juego al igual que Tomi (Galván), tuvimos más fluidez y constancias. Y Conejo está mejor, pero no bien, pero mucho mejor, pero hace casi todo el trabajo con la pierna izquierda, tenemos que lograr que lo haga con las dos".

Sobre la serie continua de empates de Colón, Néstor Gorosito afirmó: "No es para nada habitual, si armas un equipo defensivo te puede pasar, pero nosotros tratamos de atacar de presionar arriba, pero son situaciones que se dan. Pero es una racha, y nos está faltando el último pedacito de la cancha de poner a Wanchope o Santiago (Pierotti) mano a mano con tiempo y espacio. También tuvimos la mala suerte que se equivocaron contra nosotros en pelotas o penales claves".

En cuanto a los fallos arbitrales, destacó: "No tienen por qué darme las explicaciones, el club está viendo debido a qué se da esto. Pero desde que estamos nosotros, con Huracán, la jugada de Goltz contra Independiente, los que están en la cabina están viendo que el jugador rival pisa la línea del área. Hay que cobrarlo. El penal de Pierotti, de local es penal. El periodista dice que no es penal, no jugó nunca a la pelota. Y contra Platense es penal, dicen que no se cayó, pero es penal, no hace falta que se caiga".

También habló del rival de Colón, de este viernes, y Néstor Gorosito reveló: "Vélez tiene excelentes jugadores, después de Boca, River y Racing. Tiene un excelente entrenador como el Flaco, Vélez propone jugar, tiene muy buen plantel, muy dinámico, con laterales que pasan al ataque constantemente, no creo que sea un equipo que se venga a meter atrás. Tratará de respetar lo que se viene haciendo desde un tiempo a esta parte. Pienso, luego todo puede cambiar con una pelota".

"Nosotros somos muy respetuosos y agradecidos, la respuesta de la gente es buena, el equipo está jugando bien, salvo el primer tiempo contra Huracán o contra Gimnasia. El equipo tiene funcionamiento, jugamos bastante bien, nos falta el último pase para que los delanteros tengan tiempo de definir, sino llegamos con mucho esfuerzo al área contraria", destacó sobre el apoyo de la gente de Colón.

Luego, se refirió a cómo observa al equipo de cara a la doble competencia, y Néstor Gorosito: "Los chicos está mucho mejor, están contentos, tienen más nafta para correr todo el partido. Somos los que estamos y tenemos que jugar las dos competencias. El tiempo dirá si hicimos lo correcto o no pero jugaremos con lo mejor que tengamos en cada partido de Colón".

En tanto que sobre la ausencia de Joaquín Ibáñez de la lista de concentrados de Colón, Néstor Gorosito contó: "Está lesionado, hace ocho o 10 días que no entrena, después del partido ante Talleres no volvió a entrenar".

En tanto que si sobre si usará el cupo por la lesión de Agustín Arcando en Colón, Néstor Gorosito reveló: "Es muy difícil, no es fácil, el club hizo la gestión para ver si podemos incorporar, los equipos que tienen nos te lo quiere dar, y no somos de traer un tronco. No somos de hacerle un gasto al club al divino botón, en el medio del torneo no es bueno salir a comprar. Salvo que haya un jugador que sea recontrabueno. Pero no está libre. Nos está faltando de mitad para arriba, un desequilibrante, un (Facundo Farías). Pero no hay. Leí que Boca quiere a Farías, pero si vienen tienen que poner mucho por él, no hay jugadores como él".

Y sobre la recuperación de Facundo Farías, contó: "Tuvo una descompensación física muy grande y fue mejorando y achicando la diferencia de una pierna con la otra, el salto están casi equiparadas una pierna con la otra. Estamos contentos y todos desesperados para que vuelva a jugar, por él, por el fútbol argentino, por todos".

Se le pidió una referencia sobre Carlos Arrúa, y el DT de Colón afirmó: "Tiene un talento bárbaro, tiene un arranque muy bueno, gambetea fácil, pero no es fácil venir al fútbol argentino, nosotros en Gimnasia lo llevamos a Sosa, pero los primeros seis o siete partidos no fue bueno, todos nos cargaban, y después demostró todo lo que es. Pero no es fácil el fútbol argentino, ni siquiera para los argentinos que van a Europa y luego vuelven. El fútbol no escapa a lo que es la sociedad".

Y por último se le preguntó por el próximo mercado de pases de Colón, sobre lo cual Néstor Gorosito dijo: "Hoy estamos abocados a mejorar lo que venimos haciendo, que queremos ganar, hacemos todo para hacerlo. Pero por lo que dije anteriormente no lo pudimos hacer, los penales y por nuestra deficiencia en los últimos metros. Pero estamos pensando en el hoy. Atrás nos hicieron pocos goles, es la colaboración de los delanteros, que son los primeros defensores, pero es un funcionamiento del equipo".