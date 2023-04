Néstor Gorosito no fue muy profundo en cuanto al análisis de la derrota de Colón ante Defensa y Justicia, la primera desde que dirige al equipo.

En cuanto a si es la primera vez si es la primera vez que se vio superado por un rival desde que dirige a Colón, Néstor Gorosito reveló: "En ese lapso del partido sí, y después en los otros partidos no. Pero jugaron mejor por ese sector, sacaban la pelota limpita, el 2, y con Solari y Santana nos llegaron por el sector derecho tirando centros atrás. Hay que mejorar, y seguir trabajando. Esto requiere tiempo y trabajo. Estamos tranquilos en el sentido en que hay que trabajar y mejorar, ahora viene unos rivales lindos. Hay que mejorar".

"Constantemente se sacan cosas para aprender, mejorar y mantener los pies sobre la tierra. Hay que tener calma y mejorar todo lo que venimos haciendo bien. Tenemos la desgracia que el único nueve que tenemos es Wanchope porque están lesionados Neris y Benítez. No tuvimos variantes en ataque. Pero teníamos a Troncoso con gripe. No hay más delanteros. Nos falta el último pedacito para habilitar a los delanteros con más facilidad. Hoy Pierotti no jugó tanto de delantero, nos está faltando el último pase, en los últimos metros, estuvimos muy imprecisos, recuperábamos y perdíamos. Y a partir de allí generaban situaciones comprometidas para Colón", destacó Néstor Gorosito.

Colón Defensa.jpg prensa Defensa

Sobre por qué salió Paolo Goltz, Néstor Gorosito dijo: "Viene arrastrando una molestia constante en el talón de Aquiles, y por eso salió. En la semana tuvo que parar un poquito porque le venía molestando".

Más adelante, Néstor Gorosito analizó: "(Baldomero) Perlaza estaba bien, venía jugando muy bien, tuvo una molestia en el tobillo por eso no jugó ante Colegiales. A partir del gol de ellos tuvimos una mejora, sin ser espectaculares. Nos habíamos arrimado al arco de Defensa, en los primeros minutos jugamos muy cerca de nuestro arco, y lejos del de ellos".

Además, se le preguntó si Colón pagó caro desde lo físico el partido que entre semana jugó ante Colegiales por Copa Argentina, y remarcó: "Sería fácil echarle la culpa a eso, todos lo hicieron. No creo que haya sido fundamental. Ellos sacaban la pelota muy limpita. En el primer tiempo nos superó Defensa, sacaba la pelota muy limpita, y nosotros recuperábamos y la perdíamos, porque no encontrábamos el primer y segundo pase. Después del gol de ellos Colón mejoró".

"Hubo rendimientos individuales buenos como los de Garcés, pero tenemos que analizarlo más globalmente. En el fútbol argentino no podés regalar tanto tiempo, nos metieron el gol de tiro libre, pero nos podrían haber marcado antes. Ahora viene una seguidilla de partidos lindos para mejorar y ganar", destacó Néstor Gorosito en otro tramo.

En el final, Pipo Gorosito contó: "Veía desde afuera lo que iba pasando en la cancha, nos estaban atacando nuestro sector izquierdo, tratamos de posicionar más a Rafa Delgado y adelantar a Álvarez, así compensábamos el enroque que ellos hacían".