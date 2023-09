Néstor Gorosito: "Colón está convencido y jugando bien"

LEER MÁS: Colón buscará cortar ante Central una racha que lleva una década

En cuanto a la relevancia que tiene para Colón el partido ante Central, Gorosito analizó: "Todos los partidos son importantes, la otra zona es más difícil. Nuestra zona lo que tiene es que jugamos contra los que están abajo, y la otra tiene muchos que pelean arriba".

Mientras que sobre lo que viene siendo el arranque de semestre para Colón, Gorosito contó: "Creemos que estamos jugando bien. El otro día ante Huracán lo perdimos por dos detalles, pero estamos convencidos. Esto va a ser así hasta el final, hay que estar tranquilos, tenemos buen plantel. Con Gimnasia había que ganarlo, y se ganó. Eso antes no lo hacíamos".

Y volvió a analizar la última derrota de Colón, con la cual llega precedido al duelo ante Central, y reveló: "Con Huracán fue un partido de mucha lucha. Creo que jugamos un poco mejor que ellos pero sin una gran supremacía. En dos equivocaciones terminamos perdiendo el partido. Pero mostramos carácter y que queremos jugar".

"Nos costaba mucho de pasar de defensa a ataque, necesitábamos jugadores más dinámicos. El fútbol actual es eso, transiciones rápidas, si no las tenés te hacés previsible", destalló Néstor Gorosito en otra parte de su relato.

Y en el final comparó a Colón con su versión del primer semestre, y tiró: "El torneo pasado han jugado todos, algunos la aprovecharon y otros no. El que juegue mejor, juega. No hay mejor motivación que jugar a la pelota, si se genera esa inseguridad porque no venís bien, eso se trasladó a esos últimos partidos del torneo pasado. Colón tiene todo para ser grande y tienen que exigirle como tal. Hay que seguir una línea durante el tiempo y darle continuidad".