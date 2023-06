Néstor Gorosito brindó la habitual conferencia de prensa antes del partido de Colón ante Estudiantes, y comenzó diciendo cuando se le preguntó por Santiago Pierotti: "No está todavía bien, esperaremos este tiempo hasta mañana para ver la evolución. Trabajó poquito pero sin contacto, existe la posibilidad de ver cómo evoluciona. Una de las posibilidades es Facundo Farías, pero tenemos tres o cuatro delanteros, tenemos Benítez, Farías, Troncoso, Neris... Pero no tenemos apuro en darle nuestro equipo a Eduardo (Domínguez). Debemos ser el único equipo que ya tiene su equipo antes de jugar, pero bueno, es así".

En cuanto a la salida de Lucas Acevedo, Néstor Gorosito afirmó: "Surgió la posibilidad, quería ir, no le queríamos cortar la carrera, en un mes y chirola se termina el torneo, no queríamos que se quede y lo haga disconforme, cuando es así preferimos que vaya".

También se le preguntó por el rival, y el DT de Colón destacó: "Desde que llegó Eduardo ganó muchísimo, luego del partido de Gimnasia ganó casi todo. Es un equipo dinámico, que fue uno de los que más invirtió, son jugadores de nivel internacional, Eduardo le encontró la vuelta al equipo. Pero después empieza a rodar la pelota y todo cambia, sabemos que Boselli aparece para cabecear por el segundo palo, en la teoría está todo. Tenemos que tratar que Rodríguez no juegue solo".

En otro tramo, sobre Juan Pablo Álvarez si lo seguirá teniendo en cuenta en Colón, Néstor Gorosito dijo: "Mientras lo tengamos si juega bien seguirá en el equipo y sino saldrá. No importa si es un problema de contrato o sin contrato, es uno de los jugadores que más mantuvo el nivel, viene de hacer un muy buen partido ante San Lorenzo. Estamos muy contentos con Juan, Dios quiera que se pueda quedar, ya que puede jugar en calquier lado".

Se le preguntó sobre la lesión de Paolo Goltz y contó: "Es una lesión rara y rebelde, se hizo todo lo que se puede hacer, es nuestro capitán y estandarte dentro del grupo, es el ejemplo a seguir, estoy muy esperanzado que se pueda mejorar para el partido con Rosario Central".

"Quedan 23 o 24 partidos, a la prensa le sirve eso, fracaso o éxito, desde que llegamos el equipo mejoró y luego empeoró un poco, de a poquito levantamos otra vez. Necesitamos regularidad, necesitaremos hacer buenas incorporaciones, pero hablar de zona de promedios falta muchísimo, si jugamos como en el primer tiempo ante Central Córdoba seguro que nos tendremos que preocupar muchísimo, pero si lo hacemos como en el segundo tiempo hasta la expulsión de Moreyra o el partido ante San Lorenzo no lo vamos a tener. En Unión lo estaban echando al Gallego, pero ganó tres partidos y está al lado nuestro, tenemos que mejorar, pero perdimos solo dos partidos, con Instituto y Defensa. Pero no es normal empatar tanto, eso nos marca un déficit, no tenemos tanto goles, aunque San Lorenzo tiene más goles y tiene casi 20 puntos más que nosotros, pero todo lleva un proceso, pero el club y nosotros sabemos que tenemos que incorporar refuerzos de jerarquía, Colón es un equipo grande y exige jugar como un grande", agregó Néstor Gorosito.

Y el DT de Colón agregó: "Nosotros estamos siendo analizados por los dirigentes y los jugadores por nosotros, se los vamos a comunicar a los jugadores a los que no tengamos en cuenta. Colón necesita jugadores de jerarquía. Salvo contadas excepciones, cuando al club le ingresa mucho dinero hay que hacer la operación, pero hay que hacer buenas incorporaciones. Pero José (Vignatti) la tiene (risas). En julio hay que cerrar las incorporaciones, de pasarnos nombres, todos los jugadores que lleguen tienen que ser de común acuerdo, ya que si me voy le quedan los clavos al club. Si tienen nombres interesantes y tenemos buenas referencias".

"Nos cuesta ganarles a los que les tenemos que mostrar que somos mejores, hay que traer jugadores que asuman esa responsabilidad, que demuestren que son mejores. Cuando jugamos con equipos grandes o pares nuestro jugamos mejor que cuando tenemos que tomar protagonismo. El jugador es un todo, ser buen compañero, positivo en el grupo... No se puede traer a jugadores que pudran el grupo, la prioridad siempre es el grupo, sino tenés que ser tenista o boxeador. Si está lo individual es para potenciar el grupo", agregó Néstor Gorosito.

Sobre los rumores que indican que Wanchope Ábila podría volver a Instituto, dijo: "No hablé con él, todos tienen la posibilidad de irse, el que se quiera ir se puede ir, quiero jugadores que se quieran quedar. Es una profesión y hay veces que el jugador tiene que buscar su futuro, pero el que tiene posibilidades de irse lo puede hacer".

Se le preguntó por cómo ve a Facundo Farías de cara al partido de Colón ante Estudiantes, y dijo: "Va mejorando y mucho, es el jugador diferente a todos, él y Santiago, con su potencia. Pero Facundo sabe todo, es crack. Estoy desesperado para ponerlo y él está ansioso porque se está sintiendo mejor".