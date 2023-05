Néstor Gorosito y su reiterada costumbre de ver fantasmas

La misma tiene que ver con las constantes protestas de Gorosito hacia los arbitrajes. No solo en el campo de juego, sino en en varias conferencias de prensa. Previas y posteriores a los partidos, si bien es cierto que a Colón lo perjudicaron en varias situaciones, un DT de su experiencia y trayectoria, debería mantener la calma.

Gorosito tendría que dejar de ver fantasmas y conspiraciones, enfocándose en lo futbolístico y en tratar de mejorar el rendimiento del equipo, que en los últimos partidos no fue bueno. La realidad indica que los arbitrajes en el fútbol argentino dejan mucho que desear y constantemente hay fallos polémicos que perjudican a los equipos.

No solo Colón padeció injusticias, por lo cual, no está mal protestar y alzar la voz en circunstancias especiales como lo hizo Gorosito, pero que esa queja no sea una constante. El Sabalero no perdió con Instituto por el arbitraje de Luis Lobo Medina, que debió expulsar a Axel Rodríguez.

Porque 11 contra 11, siempre fue más el elenco cordobés. Si bien esa decisión fue perjudicial para Colón, tampoco es que lo dejó con un hombre menos al Sabalero o le cobró un gol que no era válido. Por lo cual, sería bueno no detenerse tanto en los fallos arbitrales y tratar de mejorar el rendimiento, de un equipo que entró en una meseta.

Es cierto que Gorosito reconoció que Colón no jugó bien con Instituto, algo que todo el mundo que observó el cotejo se dio cuenta. Pero lo hizo luego de hacer foco en el arbitraje, por allí hubiese sido más saludable, arrancar por lo futbolístico y luego hacer mención a Lobo Medina.

En los últimos tres partidos, el Sabalero mostró su peor versión desde la llegada de Pipo. Jugó mal y fue superado por Defensa y Justicia, no solo en el resultado, sino también en el juego. A Banfield le ganó más por errores del rival que por méritos propios y contra Instituto el rendimiento fue muy flojo y terminó perdiendo bien.

No es para rasgarse las vestiduras, ya que la mayoría de los equipos son irregulares y a Colón le caben las generales de la ley. Por lo cual, a partir de ahora, lo más sensato sería hacer hincapié en el juego y no tanto en las cuestiones arbitrales. Para ello, Pipo Gorosito tendrá que bajar un cambio y dejar de ver fantasmas donde no los hay.