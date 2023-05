Colón otra vez perjudicado por los arbitrajes, como lo anticipó Pipo Gorosito

LEER MÁS: El DT de Colón fue lapidario con Lobo Medina

Fue entonces cuando Néstor Gorosito y todos en el banco de los suplentes reclamaron por esa infracción que a su entender ameritaba una tarjeta roja."Él sabe (NdR: Luis Lobo Medina) que nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar, el codazo es expulsión, el foul al Negrito (Baldomero Perlaza) fue falta, después te dan clases de moral y eso me da rabia a mí. No nos deja hacer el cambio con Rafael Delgado, al margen que no jugamos bien, tiene que expulsar al jugador de ellos, el cuarto me dijo a mí que le dijo, uno llega hasta cierto lugar, sabíamos como iba a ser la canción".

Y luego, Néstor Gorosito sentenció tras la derrota de Colón: "Nos complicó el referí que no cobró lo que tenía que cobrar. Lo del codazo lo tiene que echar, tiene que cobrar el foul, que no te favorezcan pero que no te caguen,venimos de varios penales claros, ya sabíamos que íbamos a pasar por esto".

No es la primera vez que Néstor Gorosito hace referencia a los arbitrajes, e incluso, como informó en su momento UNO Santa Fe, él y su cuerpo técnico consideran que no es bueno tomar los rivales que deja Barracas Central, ya que supuestamente luego de ese partido deben los jueces favorecer al equipo que viene de jugar con ese rival, que generalmente son perjudicados contra el equipo del presidente de AFA Claudio Tapia.

En otras ocasiones, Néstor Gorosito hizo referencia al gol anulado a Santiago Pierotti ante Huracán, a los penales que no le dieron a Colón frente a Platense y Talleres, que a su entender fueron evidencias concretas de cómo se lo perjudicó a su equipo, y que son fallos que le impidieron estar más arriba en la tabla de posiciones.

Néstor Gorosito es un técnico que no calla lo que siente, y en la previa del partido ante Instituto advirtió que le generaba una cierta incomodidad Luis Lobo Medina, quien obvió una clara roja para un jugador de Instituto, más allá que tampoco el VAR intervino para que cambie su decisión (sacó solo amarilla), y sea más drástica, lo que podría haber cambiado el desarrollo del encuentro.