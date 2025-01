Nicolás Thaller: "Sé lo grande que es Colón y el objetivo de ir por el ascenso es claro"

Luego del trabajo matutino en las instalaciones de 4 de Junio, hubo atención a la prensa por parte de las incorporaciones y el zurdo fue sincero respecto a esta chance que se le presenta tras estar un año sin jugar: "Fue un año duro. Desde ya, ningún jugador quiere pasar por un momento así, pero me tocó. Igual, ya lo dejé atrás y me meto en este desafío, por lo que estoy con muchas ganas".

• LEER MÁS: Garcés, tras irse libre de Colón y firmar en Alavés: "Mi problema fue con la actual dirigencia"

"Respecto a la negociación, yo no me encargué de nada. Solo me llegó la propuesta y sé lo que significa y grande que es Colón, que sin dudas peleará el ascenso. Es claramente el objetivo. Ni lo dudé y vine directamente. Estos días sirven para acomodarse, sobre todo a mí, que vengo de un año sin jugar y me viene bien", admitió el zurdo.

La ilusión de Nicolás Thaller en Colón

En otro tramo de la charla con los medios entre los que estuvo unosantafe, con Melani Rivas del equipo Dial Deportivo, Thaller ya tuvo un cara a cara con el conductor sabalero: "Ya hablé con Pata. Lo conozco de hace varios años, ya que lo tuve en Lanús y me explicó la idea de juego, además del objetivo de ascenso".

• LEER MÁS: Castet volvió a entrenar en Sarmiento mientras Colón insiste con tenerlo

Asimismo, se mostró optimista por los primeros movimientos físicos: "Por ahí pensaba que me iba a costar más el inicio del trabajo, pero me siento bien. Solo me falta ritmo de fútbol que me lo darán los amistosos". En el final, recalcó: "La Primera Nacional es uno de los torneos más complicados y será un lindo desafío, además de ponerme a prueba a mi mismo".