Ortiz: "En Colón sabemos a dónde vamos, el jugar bien se dará con el tiempo"

Guillermo Ortiz se refirió al momento de Colón, donde suma mucho pero no brilla futbolísticamente. "Todos nos juegan como un final", remarcó.

Colón goza de un gran momento en el Torneo de la Primera Nacional, no tanto por lo que vienen siendo sus producciones futbolísticas, sino por los resultados, ya que sumó 10 de los 12 puntos que puso en disputa, con lo cual quedó como único líder de la Zona B de la Primera Nacional.

Hasta aquí los refuerzos rinden en función de lo esperado, sobre todo aquellos de más experiencia y jerarquía, sobre los cuales los dirigentes de Colón hicieron una inversión muy importante para conseguir sus contrataciones. Y uno de ellos es Guillermo Ortiz, quien rápidamente se convirtió en líder de la defensa.

Guillermo Ortiz, sobre el momento de Colón

Guillermo Ortiz, uno de los líderes del plantel de Colón, habló con "Dale dale deportivo" de Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde comenzó contando que "estamos bien, tratando de recuperarnos lo antes posible, y pensando en el próximo partido, sobre todo por cómo estaba la cancha. Ya volvimos a trabajar, algo liviano, ya que la cancha estaba muy difícil para jugar ante Chaco For Ever".

Y luego, dijo que "Chaco For Ever es el mejor equipo que enfrentamos, nos dejaban tres delanteros arriba, nos costaba dar el paso adelante, a la pelota la recuperábamos muy atrás, recién en el entretiempo lo pudimos acomodar. Fue entonces que no les dimos tanto espacios, en el primer tiempo jugaron con mucha libertad. Sabíamos que en el segundo tiempo se nos iban a venir, pero terminamos ganando que es lo más importante".

"Desde la pretemporada venimos tratando de armar el plantel, desde atrás hacia adelante, tratando de que nos conviertan poco. Los que vinimos sabemos hacia dónde vamos, y los que se quedaron también. Nosotros no tenemos que conformarnos con la jerarquía, ya que te da el destello, y te hace ganar partidos, pero lo otro te hace competir", remarcó en otro tramo Guillermo Ortiz.

Más adelante, el defensor de Colón profundizó el análisis de la victoria de Colón y el planteo de Chaco For Ever, y remarcó: "Se aproximaron, pero creo que no patearon al arco, en el segundo tiempo nos hicimos el gol en contra. Hubo un cabezazo que atajó Marcos (Díaz) pero estaba controlado. Los delanteros de ellos se quedaban arriba, cuando salían jugando siempre encontraban una descarga, se hacía muy difícil, más por cómo estaba la cancha".

Sobre si fue el mejor partido de Colón en la temporada, Guillermo Ortiz remarcó que "creo que el partido que había que ganarlo era el de Chicago, por haber empatado en el debut, por la eliminación en Copa Argentina. En ese partido el resultado era importante, en los anteriores habíamos jugado mejor pero no se nos dieron los resultados, a partir de la victoria ante Chicago nos dio la confianza para ir a Santiago y para el choque ante Chaco For Ever".

Colón Temperley Guillermo Ortiz.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

"Ellos nunca habían recibido un gol tan rápido, siempre convertían y jugaban al contragolpe, con lo cual era algo nuevo para ellos y también para nosotros, el hecho de jugar con la ventaja. Nosotros sabemos que el 1-0 ya es un buen resultado para nosotros. Si hacemos cinco goles bienvenido sea. Nosotros tenemos que ser un equipo práctico", agregó Guillermo Ortiz en otro tramo sobre la victoria ante Chaco For Ever.

Más adelante, dijo que "nosotros salimos a buscar los partidos de local y visitante, tomando los recaudos, tampoco vamos a comer vidrio. El jugar bien se dará con el tiempo, cada equipo tiene su necesidad, su defecto, hay veces que no estamos en una buena noche, pero sabemos a dónde vamos y eso nos deja tranquilos".

"Todos los equipos se arman con una idea, y con el transcurso del torneo se va a acomodando. Los chicos del año pasado ya saben cómo jugar el torneo, todos queremos jugar bien, pero la categoría no invita a eso. Con el 1-0 tenemos que ganar, vale tres puntos, a la jerarquía la sacaremos a relucir en momentos puntuales, pero tenemos que saber defender, aguantar, hacer todas las cosas que se hacen y cómo se juega en esta división", analizó uno de los referentes del plantel de Colón.

En tanto que luego, reveló Guillermo Ortiz que "tras los partidos ante Temperley y San Martín de Tucumán, el hincha fue al de Nueva Chicago a que quería ganar, no a vernos jugar bien. A eso te lo hace sentir, nosotros como equipo tampoco podemos jugar al ritmo de la gente, pero si tenemos que buscar que la gente se sienta identificada con nosotros, eso es difícil de lograrlo. La gente te transmite que te mantengas concentrado hasta que termine el partido. Se hace tiempo, no hay pelotas, pasa en todos lados, por eso los últimos minutos es cuando más tenés que concentrado. Así es la categoría, nosotros tenemos que contagiar desde adentro a la gente".

Las particularidades de la Primera Nacional

Cuando se le hizo referencia a la expulsión que habría merecido Brian Negro por una dura entrada, el defensor de Colón tiró: "Hay que ser inteligentes, es complicado con 11 y con uno menos es más difícil, hay que ser inteligentes en todo momento".

Y en cuanto al partido ante Almirante Brown, afirmó que "todos los equipos que enfrenten a Colón van a dejar la vida, nosotros también tenemos que jugarnos la vida. Para nosotros son tres puntos y para ellos será salvar el año, nos van a querer atropellar y ahí vamos a tener que estar para sacar el partido adelante".

LEER MÁS: El sentido de pertenencia, cada vez más marcado en Colón

Mientras que en el final, Guillermo Ortiz afirmó que "me imaginaba que el campeonato iba a ser así, que iban a ser partidos duros, las canchas... Nosotros tenemos que tener el compromiso que vamos por algo grande y no nos importa quién está adelante".

Por último, se lo consultó por el apoyo del hincha de Colón, y Ortiz dijo que "el hincha siempre va a estar, eso se ve en cada partido como local, nosotros tratamos de darle esa confianza para que nos puedan ayudar, tenemos una plaza muy importante en Santa Fe y necesitamos de esa ayuda".