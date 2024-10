Osella dejó planteada una duda en Colón para enfrentar a Deportivo Madryn

El DT de Colón, Diego Osella, ratificó que no se guardará nada este sábado contra Deportivo Madryn, aunque podría introducir un cambio en el once inicial

Por su parte, los rojinegros con la misión de volver a ganar, algo que no sucedió en las últimas tres presentaciones (Chaco For Ever, San Telmo y Atlético de Rafaela), con el atenuante que en ninguno de los cotejos citados convirtió goles.

Osella la dejó picando

Cuando pasado el mediodía del jueves lo consultaron en rueda de prensa al técnico de Colón si guardaría o no aquellos jugadores que vienen siendo titulares y acumulan cuatro amarillas, lo descartó de plano.

En base a este dato por demás de particular, y de acuerdo a varios ensayos tácticos que fue llevando adelante, todo hacía suponer que el once titular para medirse contra el elenco de Leandro Gracian, sería el mismo que pisó el Nuevo Monumental de Rafaela.

Pero este viernes, el estratega probó con Facundo Taborda por Federico Jourdan, con lo cual seguramente la incógnita se develerá minutos antes en el mismo Brigadier López, cuando se confirme la alineación que cerrará la zona B ante su público.

Con este panorama, los 11 probables de Colón serían con: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Fabián Henríquez; Jourdan o Taborda, Alan Forneris, Nicolás Talpone y Christian Bernardi; Braian Guille y Genaro Rossi.