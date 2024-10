Osella: "Este es el camino para Colón, vamos a ser duro para el que nos toque"

LEER MÁS: Colón sacó pecho, empató con Deportivo Madryn y llegará entonado al Reducido

"Lo que buscamos fue protagonizar, más como una cancha como la de Colón, por historia... Si protagonizamos eso nos llevará ir al frente. Los rivales que tuvimos nos patearon muy poco, pero no se resalta porque no pudimos concretar las situaciones que generamos, no pudimos concretarlo en resultados. Es donde queremos y dónde queremos estar. Forneris terminó fatigado, Lópes también, Henríquez hizo un esfuerzo grande... Los que somos a disposición, y a los que les toque dentro de la cancha", agregó en otra parte Diego Osella.

Prensa Deportivo Madryn

Luego, cuando se le volvió a preguntar por los lesionados de cara al Reducido, dijo: "Hay que centrarse en lo que viene, empezar a trabajar en la recuperación, Manu Vicentini terminó con un golpe en la clavícula, se le harán estudios. Hay que administrar cargas, si no está un jugador habrá otro que lo podrá reemplazar".

Pero no se quedó ahí, y más adelante Diego Osella apuntó: "Nos faltó tomar la decisión que nos tranquilice de cara al gol, a veces se entrena, se estimula pero es diferente a cuando se ejecuta. En líneas generales fue el mejor partido de Colón desde que estoy acá, al igual que momentos ante Defensores de Belgrano, San Telmo y también algo de Rafaela. Este es el camino, vamos a entrar al Reducido con todo el optimismo y entusiasmo, sea cual sea el rival que nos toque, no somos más que nadie pero menos tampoco, vamos a ser duros para el que nos toque".

También valoró la forma en la que va a llegar su equipo al Reducido, e indicó: "Esto es Colón, la historia lo dice así, teníamos que devolver la fisonomía de este club, que es nunca bajar los brazos y no renuncia a jugar, con recaudos, con riesgos, pero no tenemos que bajar los brazos. Teníamos que pensar en dar el 100%, más allá del rival, se los dije a los jugadores antes del partido. Tenemos compromiso y predisposición. Llevamos muy poquitos juntos. Estábamos casi adentro, pero no podíamos guardar futbolistas, nosotros teníamos que jugar al límite".

Osella, DT de Colón, explicó qué paso con Gracián

Cuando se lo consultó por el encontronazo con Leandro Gracián, Diego Osella explicó: "Tano es un amigo, no hice nada. Tengo antecedentes que no me avalan, no hice nada. Salieron ellos, insultaron, insultaron para el lado nuestro, también a mí, miré, y sacó dos rojas. Pablo (Dóvalo) tuvo un gran arbitraje, al igual que en los cuatro partidos que tuvimos, nos permitieron desarrollar lo que pretendíamos. Le dije que no coincidía porque no dije ni A. Esto no va sacar el afecto que le tengo a Gracián y a Pablito Santella. Luego cada uno hará su evaluación".

Y sobre la dificultad que representa jugar de visitante el primer partido del Reducido, indicó: "Nos cambia la condición de un campo impecable como el que tenemos, este campo nos facilita mucho por el pie que hay en nuestros jugadores, por eso veremos qué nos toca.

Se le pidió un mensaje para los hinchas, y destacó: "Tenemos que darle de acuerdo a todo lo que recibimos, la gente quiere ver ganar a su equipo, quiere una alegría y no podemos olvidar eso, tenemos que tenerlo presente en cada entrenamiento, hay que devolverlo con pasión lo que se recibe de parte de ellos. Todo lo que se diga está demás. Conozco bien a la gente de Colón, sé lo que es, si logramos pasar el próximo cruce, en nuestra cancha vamos a ser difíciles para todos, y uno de los motivos de la dificultad es la gente".

En el final, Osella explicó lo que se viene para Colón y tiró: "Ahora todos los equipos se liberan, serán 90 minutos donde jugarán un montón de cosas, por eso nos tiene que agarrar maduros y con una idea clara. Con el poco tiempo que teníamos por delante era darle una impronta, más allá del resultado final lo importante era la idea que debíamos bajar para el convencimiento de los jugadores, ahora arranca un torneo diferente. A la gente le pido que nos siga apoyando como apoyó hasta ahora, fue un año duro, intenso, donde arrancó con una ilusión que se fue desvaneciendo, como les pasó a muchos equipos, pero nosotros tenemos que ilusionarnos con producciones, entrega y tratar que lo que mostramos lo convenza, y agradecerle por lo que hacen, por el apoyo, y hay que entender cuando se enojan, el hincha es lo más genuino de este deporte.