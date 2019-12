Osella: "Estoy convencido que tenemos plantel para salir adelante"

Colón se prepara para vivir un intenso 2020, donde el principal objetivo será sumar un buen colchón de puntos para escaparse de la zona de descenso, y dejar una buena producción de cara a la próxima temporada, donde también arrancará muy complicado.

Por este motivo, tras el alejamiento de Pablo Lavallén y luego de analizar muchas alternativas, que pasaron desde Ramón Díaz hasta Sebastián Beccacece, los dirigentes se decidieron por activar unas de las alternativas y así se convenció a Diego Osella para que regrese al club.

El Loco dejó un gran recuerdo en el hincha, ya que tomó el desafío en 2014 de guiar a un plantel repleto de juveniles, que arrancó prácticamente descendido ese año, y con una enorme campaña de 30 puntos forzó un desempate ante Atlético de Rafaela, que hizo pesar la jerarquía de sus jugadores de aquel momento para quedarse con el triunfo y la plaza en Primera División.

Pero ahora la misión del nuevo entrenador será tratar de recuperar rápidamente desde lo anímico y futbolístico a un plantel con muchos jugadores de jerarquía, que luego de haber jugado la final de una Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, tocó fondo al despedir el año con tres derrotas en fila en la Superliga.

Osella habló con el programa “Primer y segundo tiempo” de FM 94.7 de Buenos Aires, y sobre el desafío que tendrá en Santa Fe en su regreso al Sabalero para pelear por no descender, destacó: "No sólo alcanza con tener buenos jugadores en el fútbol argentino. El fútbol se ha transformado en detalles que te hacen ganar o perder un partido. Vamos a tener las mismas chances que todos. Son situaciones límites como nos ha tocado siempre. Hay situaciones que uno las resuelve pero hay otras en las que no te alcanza".

En cuanto a cómo tomó esta posibilidad de dirigir otra vez en el fútbol argentino, indicó: "Es un privilegio dirigir en la Superliga. Tenemos un plantel de muy buenos nombres, son jugadores de jerarquía. Se le hace difícil la doble competencia a todos los equipos. Estoy convencido de que nosotros tenemos el material como para salir, confío mucho en el grupo. Colón estuvo muy cerca de lograr su primera estrella internacional, tiene plantel como para ir a pelear".

También se refirió a la particularidad que significa nuevamente asumir en un equipo que luchará por no descender, tiró: "Entrenadores del perfil nuestro cargan con el análisis final cuando nos va bien o mal. Pero antes de nosotros hay un proceso que quizá se hizo mal. Son situaciones límites como nos ha tocado siempre. Hay situaciones que uno las resuelve pero hay otras en las que no te alcanza".

Más adelante se refirió a cómo evalúa la primera parte que se le viene al elenco rojinegro, y expresó: "Todos juegan contra todos, uno no puede elegir el momento de enfrentar a cada equipo. Para nosotros es muy importante el primer partido que tenemos. Tenemos un fixture complicado pero es así en el fútbol argentino".

Se le preguntó también por lo que significará dirigir a Brian Fernández, que está muy cerca de convertirse en refuerzo sabalero y argumentó: "No he hablado con Brian. Sí es real que nosotros estamos interesados en poder contar con él. Me parece que tiene la posibilidad de encontrar tranquilidad en el club donde es hincha y con su familia acá. Es un jugador de enorme jerarquía y tiene mucho para dar. Tengo la sensación de que todos tenemos que colaborar para que esté adentro de una cancha de fútbol".

Y agregó: "No soy de juzgar. Me encanta el desafío de poder contar con Brian Fernández y ayudarlo. Me voy a sentir muy a gusto y muy contento de que pueda estar con nosotros".

Por último se refirió a la particular situación de Luis Rodríguez, y deslizó: "Seguramente con el descanso que necesitaba y con las cosas más frías, podrá tomar una decisión. Si él tiene alguna incertidumbre lo hablará con el presidente. Le hice saber a el Pulga mi deseo de contar con él. Es muy lindo dirigir jugadores de esa categoría".