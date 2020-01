Osella: "Estoy muy tranquilo y confiado que arrancaremos bien"

Llega la hora de la verdad para Colón, que luego de un 2019 histórico por su participación en la final de la Copa Sudamericana pero que terminó de mala manera al cumplir un pésimo papel en la Superliga, que lo hará arranar muy complicado en la pelea por la permanencia.

Diego Osella brindó una conferencia de prensa, antes de las presentaciones de los refuerzos Brian Fernández y Rafael García, donde se refirió a los diferentes temas del mundo Colón, como son los refuerzos, la pretemporada, la reanudación de la Superliga, el mercado de pases y el conflicto que mantuvieron los jugadores con los dirigentes al reclamar una supuesta deuda.

Justamente comenzó hablando de la reunión que mantuvieron los jugadores con los dirigentes y dijo: "Se arregló todo. Se pusieron de acuerdo y está todo perfecto. No alternó en nada la planificación, así que estoy tranquilo. Era un plantel que necesitaba hablar con José (Vignatti) y está todo más que bien".

Luego se lo metió de lleno en los refuerzos, y sobre Rafael García tiró: "Rafa se lo vio bien. Lógicamente sintió las cargas como todos. Todos pudieron completar los entrenamientos y no tuvimos a nadie con contracturas. Eso es bueno".

En tanto que sobre Brian Fernández, afirmó: "Brian desde que llegó completó todos los entrenamientos. Es un chico que viene de un parate importante, pero pudo mostrarse a la par del resto. Está muy bien, contento e ilusionado. Es especial para el jugar con el club que ama y del otro lado tenemos que saber llevarlo y tratar que entienda lo que pretendemos de el. Tiene enormes condiciones y estamos con las expectativas lógicas de poder aprovecharlo y mostrar todo lo que sabe".

Sobre el amistoso ante Newell's, adelantó: "Mañana tenemos un lindo desafío. Vamos a aprovechar lo que resta de semana para ponernos a punto para tratar de llegar de la forma que pretendemos a la reanudación de la Superliga. Hay una base que tiene este plantel que debemos resolver la confección. La idea es bajarle nuestra idea a los jugadores y esperemos llegar ensamblados al partido contra Central Córdoba".

En cuanto a la tarea de los dirigentes en el mercado de pases, manifestó: "Sabemos del esfuerzo que está haciendo José (Vignatti) y su gente. Es un mercado difícil y nadie quiere largar a nadie. Es una pretemporada corta y las negociaciones no son sencillas. Estamos buscando jugadores que nos reconozcan como primera opción y no como descarte. Entonces es complejo alcanzar los perfiles que pretendemos. Se cayeron jugadores con los que hablamos y hay otros con lo que seguimos. Con José, más que mostrarle nuestro entusiasmo, hasta ahí llegó. Estoy tranquilo y confiado en que cerraremos un par de jugadores y no será excusa para el inicio. Tenemos un grupo que se conoce y apostamos todo a arrancar bien. Estoy muy confiado".

Más adelante contó en qué hizo más hincapié en la pretemporada y afirmó: "Nosotros hicimos hincapié en nuestra idea para que empiece a fluir lo que pretendemos independientemente de lo que hizo antes. Cada DT trae su idea y quiere que se conozca rápido. Hay jugadores de experiencia que comprenden la situaciones y todo pasa por consolidar al equipo en Primera. Se viene una copa que es seductora, pero seguimos trabajando en lo que pretendo. Encontramos una buena recepción y apostamos a ese convencimiento. Todo lo que queda por delante es seguir sumando trabajo y administrando bien las cargas. Lo que vamos llevando hasta ahora me deja muy contento".

En cuanto a si podrá considerar a algún jugador del ascenso, afirmó: "No desecho nada, porque la calidad del argentino es clara y hay valores interesantes en categorías mejores. Hay muchos casos para dar. Vamos viendo. El mercado se acortó. Tenemos límite de cupo y traer de afuera es complejo por el momento del país. Los que estamos negociamos son que venga que nos tomen como primera opción, que vengan convencidos y que cuando se pongan esta camiseta la tienen que defender a muerte. A eso no lo vamos a negociar. Acá no se puede dejar de correr y cuando se tiene el balón hay que jugar. Cada equipo tiene su características y la meta es que Colón deje todo siempre. Buscamos jugadores con ese perfil. Con Brian tenemos asegurado eso".

En cuanto a las situaciones de Guillermo Ortiz y Braian Galván, manifestó: "Guillermo me manifestó su deseo de salir por un desgaste, lo entendí. Es una gran profesional, trabajó a la par del grupo pero tiene una decisión tomada. Lo que hice fue tratar de cuidar el patrimonio del club entrenándolo, pero él quiere encontrar otro lugar. Es un problema dirigencial, se tiene que poner de acuerdo con nuestro presidente para lograr la salida. Parecido a lo de Galván, decidió con su representante, aún con contrato, la opción de salir, y más de eso no se puede hacer. El jugador es aconsejado por su entorno y en función de eso toma una resolución. Tiene 19 años puede decidir por sus propios medios y decidió salir de la institución. Sucede en todos los clubes y esto va a ser así mientras no se fije una ley FIFA donde no se proteja a los clubes, por ejemplo Colón con todo lo que invirtió en la formación del jugador".

Y agregó sobre Galván: "Es un futbolista de proyección, con muchas cosas por aprender. Donde se va le exigirán y apurará los tiempo, hay dos posibilidades, que salga bien o mal. Si sale bien habremos perdido un futbolista sobre el cual la institución tenía cifradas esperanzas en transformarlo en un jugador de Primera División y sino pasará luego por varios clubes".

Sobre si utilizará o no a Galván, tiró: "Está entrenando con el equipo, es un tema dirigencial, lo que me manifieste la CD es lo que voy a hacer. Soy empleado del club, entrenador, y me baso en algo vertical, la decisión vendrá de arriba. Si tengo libertad para usarlo dependerá de las ganas que lo vea. Hasta el día de hoy trabaja como uno más y nadie me comunicó de arriba la decisión que tienen tomada. Lo considero uno más, trato de guiarlo y llevarlo como un jugador que está a disposición nuestra".

En cuanto a la chance de sumar a Agustín Doffo, contó: "Surgió de Vélez, con una gran aparición. Fue al Villarreal B, con poca participación, la encontró en O'Higgins y Chapecoense. Tiene buen pase entre líneas y gambeta hacia adelante, está dentro de las posibilidades de traerlo. Es algo que me gustó. Hablé con Belluschi y se fue a Lanús, con Botta y se fue a Defensa. Es una primera opción y me gusta esa clase de fubtolista".

Se refirió también a la posibilidad de que llegue Sebastián Prediger, anticipó: "Me manifestó el interés cuando hablé con él, pero no depende de Colón, depende de si puede o no salir. No puede jugar en los dos lados y pasará sobre una charla que pueda tener con el presidente de Tigre para volver a una institución que quiere mucho, y la posibilidad de dejarlo salir. No voy a hablar más de Prediger, quedará todo en manos de él pero no puedo esperarlo todo el tiempo que desea. Se le hará un ofrecimiento".