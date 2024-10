Osella, firme en Colón: "Uno sabe la carrera en la que está y veremos si nos da para el final"

• LEER MÁS: Los 11 que piensa Osella en Colón para el duelo trascendental ante San Telmo

"Lo primero es intentar ganar el partido que tenemos por delante ante San Telmo y no mirar más allá. Tal como lo hicimos con Defensores y Chaco For Ever. Mirar lo nuestro e intentar resolverlo. Qué imagino, un rival que juega bien y que en la primera rueda le ganó a Colón. Maneja bien el ancho de cancha con un 4-3-3. Tiene un volante central definido y dos centrales que sostienen la estructura. Un equipo vertical que ataca bien y que defendiendo tiene sus problemas por ser tan ofensivo", comenzó diciendo el conductor sabalero.

Diego Osella y la clave en esta recta final para Colón

Luego, se metió en la diagramación del encuentro con varias bajas importantes: "La lesión de (Facundo) Castet es una amargura por él y por lo que significa para el equipo. Cuando hablamos de grupo, es cuando tienen que aparecer las opciones y nos tomaremos hasta el viernes para decidir. Lo de (Braian) Guille puede deparar en cambiar el esquema o bien lograr un espejo sobre el rival. En Chaco tuvimos un 62% de posesión, pero sin buen criterio en los metros finales y terminó siendo deslucido. Esperaremos hasta lo último para ver si hacemos un esquejo del rival o mantenemos el 4-4-2".

image.png Diego Osella palpitó el partido entre Colón y San Telmo.

Luego, agregó: "Nicolás (Fernández) es versátil y rápido, con buena técnica. Se adapta en esa posición de lateral. Brian Farioli tiene mucha jerarquía y está en el proceso lógico de recuperar su nivel luego de la lesión. Quiero que vaya creciendo para encontrar su mejor versión. Es de Primera División. Le gusta mucho jugar hacia adentro y no con retroceso. Que preocupe más al rival por sus diagonales y su pegada interesante".

Por lado, enfatizó en la importancia de Sebastián Prediger: "Está en crecimiento. El otro día sobre la hora tuvimos la baja de Fede Jourdan y no quise cambiar figura por figura. Decidimos que entre por cómo estaban otros jugadores con síntomas parecidos a Jourdan. No está en el ritmo que conozco, pero lo va a lograr. Lo necesitamos y se va a poner bien con el correr de los partidos. Cuando está bien físicamente uno se da cuenta y cuando no, también. Se nota y estamos en el camino de que levante".

Osella, sincero sobre las chances de Colón

"La construcción de un equipo no es fácil. Estamos hablando de tres cambios de técnico y cada uno tiene su idea. Por eso dije que no había tiempo y que había que imponer la idea para que fluya. La intensidad y el orden es clave para la jerarquía que tenemos. Hay que pensar con la cabeza a estas fechas. Intentar no retroceder en lo bien que se hizo. De estos siete puntos de nueve posibles, más las tres vallas en cero son las cosas positivas de las que me aferro. Veremos si nos puede dar y uno sabe la carrera que está corriendo. Buscamos una intención para que el rival se encuentre con un rival duro. Lo que busco es eso. Si nos alcanza para llegar, bienvenido sea, y sino, que nos agarre para lo que viene. Apuesto a la construcción de un equipo lo antes posible", aseveró el DT.

Por el mismo hilo, fue realista: "Acá una cosa lleva a otra. Hay que intentar ganar los tres partidos. Si seguimos con esta tendencia, nos agarrará peleando arriba y en una linda posición, pero tenemos que ser realistas. No puedo hacer futurología, pero sí ver no que se hace el día a día y en el acompañamiento de la gente y la comisión. Me paro en ese escenario. No es que soy demasiado optimista, sino que trato de expresar lo que siento y noto en el día a día".

Mientras que cerró: "Al hincha no se le puede pedir más nada, porque está siempre. Más que hablar, tenemos que transmitir. Lo que se hizo ante Defensores y lo que quizás para muchos no alcanzó contra Chaco. No pedimos nada, conozco la pasión del hincha y está siempre. Entonces tememos que entusiasmar de adentro. Se puede hablar mucho, pero hay que demostrar".