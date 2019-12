Osella: "Le voy a pedir al Pulga que se quede"

El miércoles 18 de diciembre Diego Osella se convirtió en el nuevo técnico de Colón, a partir de allí el DT junto a los dirigentes comenzaron a diagramar el equipo para el 2020, en función de los refuerzos que vendrán y algunos jugadores que pueden emigrar.

Uno de los temas que sin dudas centran la atención de Osella y de los directivos es la situación del Pulga Rodríguez. El delantero tiene contrato hasta junio del 2021, pero desde hace un tiempo mantiene el interrogante respecto a su futuro futbolístico.

En diálogo con el sitio Doble Amarilla, el técnico rojinegro opinó sobre esta situación "Ojalá que se quede el Pulga. Para nosotros es de suma importancia, para el equipo y para la ciudad. Ojalá que podamos contar con él. Vamos a ver cómo regresa el 3 de enero, vamos a tener tiempo para charlar. Va a tener más tranquilidad después de descansar y va a estar con un panorama más claro. Y voy a pedirle que se quede", aseguró.

Respecto al tema refuerzos dijo: "Vamos a necesitar de, mínimo, cuatro refuerzos para que vengan a potenciar al plantel. José (Vignatti) está haciendo los esfuerzos correspondientes y seguramente podamos contar con ellos".

Consultado por los días posteriores a su confirmación como DT sabalero respondió: "Es el momento de organizar todo, estamos a contrarreloj. Es difícil de organizar amistosos, la mayoría de los equipos tienen todo organizado. Estamos en esa etapa. Estoy contento con la posibilidad, se viene la tarea de armado y planificación para tratar de que el equipo tenga una buena pretemporada".

Sobre si la situación del plantel luego de la final perdida opinó: "Hasta ahora, no tuve ningún encuentro con el plantel. Seguramente, con la ilusión que había de poder competir por el título, la desazón se vio tras el final del partido. Me quedo con todo lo positivo que tiene este plantel y no tengo ninguna duda de que van a hacer un muy bien cierre de Superliga. Hay que agarrarse de las cosas positivas y trabajar aún más las negativas".

Por último habló sobre los objetivos deportivos para el 2020 "Hay que tratar de que el equipo no sufra sobresaltos y pueda tener la posibilidad de consolidarse y empezar a ver más todo de lo que viene de manera más tranquila".