"Si aparece algo de Gimnasia me sentaré a escuchar"

La novela de Luis Miguel Rodríguez parece que tendrá varios capítulos más. Desde hace un tiempo el Pulga se manifiesta dudando respecto a su futuro futbolístico. Si bien siempre dice que es jugador de Colón y tiene contrato, no termina de confirmar su continuidad en el Sabalero.

Desde la final perdida en Paraguay que mantiene el interrogante y las especulaciones están a la orden del día. Se habló de su posible regreso a Atlético Tucumán, pero eso parece estar descartado.

Mientras que desde hace un tiempo se supo que Diego Maradona lo tiene como prioridad para reforzar el ataque de Gimnasia de La Plata. Roberto San Juan representante del Pulga admitió algún contacto por parte del Lobo, pero a su vez confirmó que el delantero se presentará el 3 de enero para arrancar la pretemporada con Colón.

No obstante, en las últimas horas Rodríguez dialogó con Radio LV12 (Córdoba) y allí afirmó lo siguiente “No recibí llamados de nadie, gente de Gimnasia habló con mi representante, pero no hubo más contacto de otra gente. Si aparece Gimnasia, nos sentaremos a escuchar. Pero Colón es el dueño del pase y hay que acordar con el club”, aseguró.

Pero a su vez aseguró: “Uno no puede decidir algo cuando no tiene ninguna propuesta ni mucho menos, hoy tengo contrato en Colón y el 3 de enero me presentaré a entrenar allá". Por lo cual la novela continuará.