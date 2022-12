Otazú: "Rescindí con Colón por falta de oportunidades"

"Aún no sabemos dónde jugaremos, pero estamos en eso. Estoy volviendo ahora de Argentina y solo me quedan solucionar algunos documentos. Esperando que sea algo bueno", confió el zurdo en charla con el Programa UNO Deportes que se emite por AM650 de Paraguay.

• LEER MÁS: Vignatti, con novedades por la situación del Pulga

Respecto a los detalles, expuso: "Guaireña sigue siendo el dueño de mi pase. Fui a rescindir con Colón y esperemos a ver si sale algo. Había ido a préstamo, que vencía en diciembre de 2023, pero preferí la rescisión. Ya tuve contactos con el presidente de Guaireña (Luis Cáceres), pero estamos viendo si me quedó o voy para otro lado. Me preguntó qué era lo que quería y me dijo que luego de que rescinda hablaríamos algo más concreto".

Otazú-Colón.jpg Mario Otazú confirmó que ya se desvinculó de Colón.

Respecto a su paso efímero por Santa Fe, contó: "Me quedó corto, porque no me dieron muchas oportunidades en Colón y por eso decidí desvincularme. Son cosas que pasan en el fútbol y ahora estoy buscando nuevos horizontes para encontrar ritmo. Lamentablemente mi experiencia fuera de Paraguay no fue como lo esperaba".

• LEER MÁS: ¿Sigue en pie el amistoso entre Colón e Inter de Brasil?

"Son sentimientos encontrados que tengo. Uno siempre quiere volver a su casa, pero trabajamos para crecer y poder jugar afuera también. Así que no puedo decir qué haré. Tendré que poner las cartas sobre la mesa y empezar a ver qué es lo mejor", resaltó.

• LEER MÁS: Colón define salidas de jugadores y aguarda por refuerzos

En el final, Mario Otazú, que apenas jugó 28 minutos ingresando en dos partidos, confirmó: "Ya rescindí con Colón ayer (por este jueves). Ahora me queda hablar con mi representante y con Guaireña".