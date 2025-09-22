Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pasaron ¡10 partidos! para que Colón termine con la valla invicta

Colón selló su permanencia con el empate ante Morón y le puso fin a la mala racha de derrotas, como así también a la incapacidad de cerrar su arco

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2025 · 16:20hs
Pasaron ¡10 partidos! para que Colón termine con la valla invicta

UNO Santa Fe | José Busiemi

El 0-0 ante Morón no fue un partido para aplaudir, pero sí para respirar. Colón necesitaba, con urgencia, cortar la serie de caída en fila y, aunque no ganó, el punto le sirvió para asegurar la permanencia en la Primera Nacional, en una temporada desastrosa.

• LEER MÁS: El plantel de Colón descansa tras encontrar algo de paz con la salvación

La igualdad en el Brigadier López no solo frenó una seguidilla de tres derrotas al hilo, sino que además puso fin a 10 partidos consecutivos sin mantener la valla invicta. Algo que parecía tan básico como esquivo.

• LEER MÁS: Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

Colón volvió a terminar con el arco en cero

Para encontrar el último arco en cero hay que retroceder hasta el 13 de julio, cuando el Sabalero venció 1-0 a Almirante Brown con gol de Federico Jourdan en el Cementerio de los Elefantes –aviva de Pulga Rodríguez en un córner–. Desde entonces, fue todo cuesta abajo. Es decir, dos meses y ocho días después.

Tomás Giménez.jpg
Pasaron m&aacute;s de dos meses para que Tom&aacute;s Gim&eacute;nez termine con la valla invicta en Col&oacute;n.

Pasaron más de dos meses para que Tomás Giménez termine con la valla invicta en Colón.

En esa pendiente, el arco fue uno de los puntos más sensibles. Con Tomás Giménez bajo los tres palos, Colón no logró encontrar seguridad. Por el contrario, su nivel fue acompañando la fragilidad colectiva de un equipo que, por momentos, parecía desbordado por el miedo a perder.

• LEER MÁS: Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Giménez no fue el único, claro. Pero sí representó ese clima de inseguridad que dominó a Colón en gran parte del torneo. Errores de cálculo, falta de reacción y una defensa que nunca terminó de afirmarse le pasaron factura al equipo de Ezequiel Medrán, que llegó a coquetear peligrosamente con el descenso.

• LEER MÁS: Qué estará en juego en Colón en las dos últimas fechas de la temporada

Ahora, con el objetivo mínimo cumplido, quedan dos partidos por delante que tienen más valor simbólico que competitivo. Porque si bien la categoría está salvada, Colón sigue arrastrando una racha preocupante: nueve partidos sin conocer la victoria. Una marca que deja expuesta la magnitud del bajón.

• LEER MÁS: Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

La permanencia trajo alivio, pero no borra los síntomas. El equipo necesita cerrar el torneo con otra cara. Aunque ya no se juegue nada, sumar de a tres sería un pequeño bálsamo en una campaña que, si no terminó en tragedia deportiva, fue por muy poco.

Colón Morón Tomás Giménez
Noticias relacionadas
el plantel de colon descansa tras encontrar algo de paz con la salvacion

El plantel de Colón descansa tras encontrar algo de paz con la salvación

Ariel Pereyra, a quien la dirigencia de Colón despidió en la 11° fecha, terminó siendo el DT más efectivo.

Insólito: El primer DT de Colón que echaron, terminó siendo el mejor

Colón igualó 0-0 con Deportivo Morón y le alcanzó para mantener la categoría.

Fin de la agonía: Colón empató con Morón y por otros resultados mantuvo la categoría

Nazareno Arasa vuelve a dirigir a Colón después de más de dos años.

Colón y un historial negativo con el arbitraje de Nazareno Arasa

Lo último

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

Último Momento
Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

De la mano de Spies, Colón arrancó el trabajo para la próxima la Liga Argentina

De la mano de Spies, Colón arrancó el trabajo para la próxima la Liga Argentina

Toda la programación semanal del Oficial Prefederal y la A2

Toda la programación semanal del Oficial Prefederal y la A2

Ovación
Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná