Pablo Dóvalo, el árbitro del duelo Defensores de Belgrano-Colón

El historial de Pablo Dóvalo con Colón

Controló al Sabalero nueve veces entre Primera División y Copa Argentina, con dos victorias, un empate y seis derrotas. La última vez que lo dirigió fue el 6 de noviembre de 2023, en la caída de visitante ante Banfield 2-1, con tantos de Milton Giménez (2); Ramón Ábila el empate transitorio.

El último triunfo del Rojinegro con este colegiado se concretó el 18 de agosto de 2023, en el 1-0 ante Independiente en Libertadores de América con tanto del paraguayo Alberto Espínola.

A continuación, los árbitros de la 15ª fecha de la Primera Nacional

Zona A

Sábado 11 de mayo

Tristán Suarez c. San Martin (T.), a las 15.30 horas (TV)

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Ramiro Cabrera

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Agropecuario Arg. c. San Martin (S.J.), a las 17.30 horas (TV)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Franco Morón

Domingo 12 de mayo

Güemes (S.E.) c. Quilmes A.C., a las 15.10 horas (TV)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jeréz

Alvarado (M.D.P.) c. Talleres (R.E.), a las 15.30 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: Diego Novelli

Dep. Maipú c. Ferro Carril Oeste, a las 15.30 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Federico Guaymas Tornero

Patronato (Paraná) c. Chacarita Juniors, a las 16.00 horas

Árbitro: Fabricio Llobet

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Cristian Rubiano

G. y Esgrima (J.) c. San Miguel, a las 16.00 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Guido Córdoba

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

Racing (Cba.) c. Estudiantes, a las 18.00 horas

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Guillermo González

Lunes 13 de mayo

All Boys c. Arsenal F.C., a las 21.05 horas (TV)

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Rodrigo Pafundi

Zona B

Viernes 10 de mayo

Temperley c. Mitre (S.E.), a las 20.00 horas

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Mariano Altavista

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez

Sábado 11 de mayo

Dep. Morón c. G. y Tiro (Salta), a las 14.00 horas

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Guillermo Yacante

Asistente 2: Francisco Gugliotta

Cuarto árbitro: Julio Barraza

Chaco For Ever c. Alte. Brown, a las 16.00 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Roque Narváez

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Mariano Agli

At. de Rafaela c. Def. Unidos, a las 18.00 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Brown (Adrogué) c. Aldosivi (M.D.P.), a las 19.00 horas

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

Domingo 12 de mayo

San Telmo c. Atlanta, a las 13.10 horas (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Mariano Seco

Nva. Chicago c. G. y Esgrima (Mza.), a las 17.30 horas (TV)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Nicolás Jara

Lunes 13 de mayo

Almagro c. Estudiantes (Rio IV), a las 15.30 horas (TV)

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

Defensores de Belgrano vs Colón, a las 21.10 (TV)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarta árbitra: Salomé Di Iorio

Interzonal

Domingo 12 de mayo

Brown (P.M.) c. Dep. Madryn, a las 15.00 horas

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Arnaldo Melgarejo

Cuarto árbitro: Juan Nebietti