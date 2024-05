Pancaldo: "Salir a jugar de igual a igual contra Colón es suicida"

Apenas ganó un partido (Defensores Unidos), empató uno (Deportivo Madryn) y perdió cinco, el más reciente contra Almirante Brown. La premisa no es otra que salir de la zona de descenso.

Colón no hizo fútbol formal pero habría varios cambios

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) y a propósito del presente sabalero, expresó que "siempre en estos torneos largos te agarran estas mesetas y es bueno que te agarre a mitad de torneo, que después levantes al final. Colón arrancó bien, está puntero y ahora no está jugando bien. Tiene individualidades que te ganan partidos".

LEER MÁS: Colón no hizo fútbol formal pero habría varios cambios

Más adelante dijo que "ese es un plus que tienen pocos equipos en la categoría. Hay un montón de cosas donde no está acostumbrado, jugar por ejemplo en cancha de San Telmo como pasó el fin de semana anterior. Es entrar en un fastidio generalizado por más que te mentalices al no estar acostumbrado. Se empareja todo como cuando jugas en el barro".

En referencia al equipo de Delfino, añadió: "Hay cuestiones que son futbolísticas también que te acostumbran a jugar en Primera y son pequeños eslabones para no tener un funcionamiento acorde a los jugadores que tenés. Sobresalen las individualidades y recambios que otros equipos no tienen".

El termómetro de la Primera Nacional

En otro tramo de la charla subrayó que "la segunda rueda siempre es la más difícil porque hay conocimiento pleno de los rivales, los que se pueden reforzar con cuatro cupos se peleará abajo, clasificación y la punta. Esto es largo, lo que está haciendo Iván es muy bueno. Dame los puntos que tiene Colón jugando como pueda, es una categoría que está devastada de jugadores, muchos se fueron al exterior".

Y luego, enfatizó: "Colón tiene muchos puntos fuertes, todos quieren ganar apenas llega un técnico, pero uno espera el libro de pases para acomodar el equipo, tener un tenedor que pinche y no uno de madera. Bueno, uno puede echar mano. Le pasó ahora a Independiente Rivadavia, venían mal, le dieron la pretemporada y acomodaron el equipo".

La propuesta de su equipo

"Salir jugar de igual a igual contra Colón es suicida, hay que tener un equilibrio, la gestión pasa por Prediger, tanto Lago como Jourdan desequilibran por fuera, Talpone rompe líneas, trataremos de controlarlos con nuestra impronta, si le jugas palo por palo ellos tienen mejores individualidades".