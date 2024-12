Paredes firmará contrato en Colón, por UNO 106.3: "Es cumplir el sueño de todo pibe"

"No me entra más alegría en el cuerpo. Es cumplir el sueño de todo chico quiere de ser profesional y luego intentar ser campeón en el club del que es hincha. Todavía estoy un poco shockeado. La alegría que tengo es enorme", confesó.

El golero contó que tiene "20 años" y mide 1,92 metro. "Es una buena altura (risas). Me lo dicen siempre".

La historia de Tomás Paredes, que firmará contrato en Colón

"Arranqué de grande, por así decirlo, y José Rosales fue el que me marcó en San Cristóbal. Me gustaba mucho atajar y comenzó todo como juego y lo fui perfeccionando. Cuando me dio cuenta que me gustaba mucho, entré en una academia y llegó todo lo lindo en Colón", contó.

Pero no quedó solo ahí: "En mi primer año tuve como técnicos a Luis Rabiolo y luego Martín Sánchez, Daniel Camusso, Javier Toledo y Martín (Minella). También a Chupete Marini en reserva".

Por otra parte, reveló algo sobre los otros chicos que firmarán también su vínculo: "Con Agu Giménez estamos casi desde el primer momento, porque empezamos juntos".

Tomás Paredes.jpg Tomás Paredes firmará su primer contrato en Colón. ig tomass_p1

También, relató sobre su familia: "Tengo a mi papá, que es remisero, a mi mamá que es ama de casa, y mi hermana más chiquita. El estudio y la lectura es fundamental en el crecimiento de uno mismo. Lo pienso para el futuro, ya que ahora estoy metido en el fútbol".

Mientras que en el final, Tomás Paredes se refirió a la final de Liga: "Fue una locura. Desde el inicio nomás, llegando al predio y ver los preparativos. Ver a la familia haciendo el aguante. Hermoso sinceramente. En lo personal, no caigo por cómo se definió y fue totalmente loco".

