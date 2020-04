Pasculli: "Colón tiene todo dado para ser campeón"

Pedro Pablo Pasculli surgió futbolísticamente en Colón en donde debutó en 1977 con apenas 17años. Nacido en Santa Fe y criado en el barrio Centenario, jugó apenas 24 partidos con la camiseta rojinegra marcando seis goles. Eso hizo que Argentinos Juniors lo fuera a buscar y en el elenco de la Paternal estuvo hasta 1985 cuando fue transferido al Lecce.

Pero sin dudas que su mayor orgullo es haberse consagrado campeón del mundo con la Selección Argentina en México 86 marcando aquel gol fundamental en el triunfo ante Uruguay por 1-0 que lo clasificó al seleccionado a cuartos de final. Resultó el único jugador surgido en Colón que fue campeón del mundo en Selección mayor, ya que Rubén Rossi lo hizo pero en la Selección Juvenil.

Pasculli vive en Italia y en las últimas horas dialogó con Radio Gol 96.7, entre varios temas que se hablaron como no podía ser de otra manera se abordó el presente de Colón y allí el exgoleador se mostró optimista pensando en el futuro, considerando que el club tiene todo para ser campeón.

Consultado por los motivos que aún no le permitieron a Colón ser campeón, Pasculli respondió: "No es que no se le da porque le falta algo, yo pienso que tiene todo como para ser campeón y seguramente lo logrará. Tiene el apoyo de la gente, ningún equipo del mundo puede llevar 40.000 personas en una distancia como la de Santa Fe a Paraguay. Ningún equipo del mundo llevó esa cantidad".

Y siguió: "Pero para ser campeón hay que empezar de abajo, desde la raíz, es fundamental trabajar bien en las inferiores para crecer y en dos o tres años proyectar un objetivo importante. No es fácil jugar una final y Coló lo hizo, por eso creo que tiene todo en regla para ser campeón, no considero que sea inferior a nadie".

"En Italia se habló mucho de la final que jugó Colón y eso no es fácil que se hable del fútbol sudamericano sino se trata de equipos como Boca o River. Igualmente sobre esa final que la vi, habrá que decir que el equipo rival fue superior y que ganó con justicia", aseguró.

Por último dijo: "Vi los últimos partidos de Colón que se perdieron como local. Ahora cambió de técnico y le ganó a Central y no es facil ganarle a Central como visitante. El cuerpo técnico tiene que tener la espalda cubierta y el respaldo de todos, pero también debemos empezar a darle oportunidades a los chicos de inferiores ya que Santa Fe y toda la provincia es de donde salen más jugadores".