Pata Pereyra: "Propondremos un trabajo para llevar a Colón al lugar que se merece"

Pata estuvo fue acompañado por su colaborador Diego Castagno Suárez, pero fue quien tomó la palabra, ya que es el entrenador en jefe: "Estoy muy contento de estar acá. Colón fue importante para mi. Le agradezco a Iván y al Bicho la chance. No es fácil para el momento de Colón contratar a un técnico que inicia, pero tengo la experiencia. Me hablaron del proyecto y lo que se buscaba, por eso cuando nos reunimos encajamos perfecto. Sé en la situación en la que está el club y propondremos trabajo para llevar a Colón a donde se merece".

Respecto a cómo fueron las tratativas, confesó: "Fue fácil. Tuvimos muchas coincidencias, entonces desde el primer momento quería estar, porque era una chance importante. Con mi grupo de trabajo creo que estaremos a la altura de las circunstancias".

En otro tramo de la charla con los medios, que tuvo como siempre a unosantafe, contó los lineamientos: "Necesitamos ir con la esencia del club también. Es lo que hablamos con Iván, necesitamos un equipo que proponga y vaya por el resultado. En tácticas, seremos flexibles, pero la idea es un equipo ofensivo, con herramientas para que los jugadores que puedan despegar. Sabemos la historia del club y la única manera de salir de esto es ir por los resultados y no a ver qué pasa".

Ariel Pereyra.jpeg Ariel Pereyra fue presentado como DT de Colón. Gentileza LT10

Ariel Pereyra y el armado del plantel de Colón

También, adelantó que del mercado se encargará la cúpula profesional: "Ya estamos en eso. Hace unos días que nos reunimos y yo me quedó unos días más charlando. La secretaría técnica tiene claro el armado del plantel. Es una de las consignas y ellos se van a encargar de las contrataciones, pero con nuestro aval. Lo tienen bastante avanzado. Será complicado, porque precisamos jugadores que respondan a lo que pretendemos. De los que terminan contrato, también ya saben los jugadores que se pueden quedar y los que no. Me voy a adaptar, pero estaremos involucrados en los refuerzos".

"Arrancaremos el 27 con un microciclo hasta el 30 y retomaremos el 2 de enero. Después, no tenemos programados rivales, pero si pensamos amistosos. La secretaria técnica lo tiene armado y ya saben las fechas. Solo hay que encontrar los adversarios", acotó.

Dentro de los conceptos, enfatizó cómo será la apuesta por las inferiores: "Van a tener el lugar que necesiten. Que ellos mismos se lo ganen. Necesitamos de ellos, porque el torneo es grande e iremos llevándolos de a poco. Tienen que saber lo que es el fútbol profesional y los apoyaremos para que crezcan".

La adaptación a todos los contextos

Uno de los problemas que tuvo Colón fue jugar de visitante en la Primera Nacional y Pata Pereyra fue tajante: "Tenemos un cuerpo técnico que estudia los rivales. Tienen experiencia en el análisis. El torneo es muy duro y los equipos se armarán bien. Pero nosotros tenemos que ir partido a partido, sabiendo que cada fin de semana estaremos más cerca del objetivo y lo tenemos claro. Si la cancha es mala, hay que adaptarse, no queda otra. Colón tiene que ser protagonista siempre. Estamos preparados para eso e Iván lo sabe, porque me conoce y lo hablamos".

"Colón necesita ascender, pero hay formas e iremos por el camino de este nuevo proyecto. Esperemos sea con los resultados que el club precisa", concluyó.