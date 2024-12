Lavallén, por la final perdida de Colón en 2019: "Había señales de que todo venía cruzado"

Equipos con realidades diferentes, ya que el Sabalero era una cosa a nivel internacional, ya que en el torneo local deambulaba en malos resultados y se desplomaba en la tabla. Mientras que el rival venía en alza en todo sentido. Pero estaba el aura pasional que le abría crédito y lo hacía, por así decirse, favorito. Tenía el plus del empuje en el estadio la Nueva Olla. Sin embargo, el destino no lo tenía listo para coronarse.

La relevación de Lavallén por aquella final perdida de Colón

Justamente Pablo Lavallén, quien era el conductor de aquel equipo, en las últimas horas narró cómo fue la complicada previa, con señales que la historia no pintaba bien. Malas señales y muy claras. "Me acuerdo de todo, fue la primera final internacional en la historia de Colón, nunca más después. Fue una lástima porque estaba todo dado para la épica. Igual ese partido, como que había señales de que venía cruzado…

Hicimos un picadito, unos movimientos así paraditos y después un picado. Cuando terminó, empezaron todos a elongar y algunos me dijeron: ‘Pablo, vamos a practicar un poco más de penales’. Rodrigo Aliendro me dice: ‘¿Puedo practicar?’. ‘Sí, dale’, le digo. ¡PATEÓ Y SE DESGARRÓ! Estuvo llorando… Ya ese fue el primer paso en falso.

El segundo, llegamos al estadio de la Olla, bajamos del micro, entro al vestuario, miro la camilla de kinesiología y estaba El Pulga tirado CON UNA AGUJA en el tobillo. En el partido anterior, tuvo un esguince de tobillo… En la entrada al vestuario había como una alfombrita de pasto sintético, él justo pisó así y había como un pozo, y se lo volvió a doblar...

Colón Sudamericana 2019.jpg Lavallén contó que hubo "malas señales" en la previa para Colón en la final de la Sudamericana 2019

Cuando entro al vestuario, lo están infiltrando, le digo: ‘¿Qué te pasó?. Y me dice: ‘Me doblé el tobillo con esa alfombrita’. Y los médicos me decían ‘hoy no juega’.

Y tercero, la lluvia. Cuando salimos a la cancha, se larga una tormenta que yo en cancha NUNCA VI ALGO IGUAL", cerró.

La historia de Lavallén