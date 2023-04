• LEER MÁS: Los aciertos de Néstor Gorosito que potenciaron a Colón

En charla con Caradol Radio, admitió no bajar de la meta de tener otra chance en la Selección de Colombia: "Para eso trabajo, para estar siempre activos hacia el profe (Néstor Lorenzo). Lo que hay que hacer es trabajar y tratar de siempre ser partícipe de la Selección. Sé que el trabajo te lo va dando y sé que en algún momento se va a volver a dar".

Volviendo a su presente en Colón, Perlaza remarcó el quiebre que se dio con el arribo de Pipo: "El profe llegó con sus condiciones a tratar de darle esa confianza a cada uno de los jugadores y es lo que se ha visto en los resultados. El profe sacó buenos resultados y el grupo volvió a tomar confianza. Ni hablar a mí, que volví a aumentar el nivel y eso me tiene muy contento".

Perlaza.jpg El colombiano Baldomero Perlaza viene creciendo y es uno de los destacados en el mediocampo de Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

Como a todo extranjero, consideró: "Cuando llegué me costó un poco, porque me estaba recuperando de una lesión. Este es un fútbol muy rápido, que a veces no te da el tiempo de pensar, porque cuando no te diste ya tienes jugadores marcándote. Al principio me costó un poco, pero con el tiempo me fui adaptando y me gusta mucho, porque es un fútbol que tiene intensidad y al que se puede uno adaptar, así muy contento por el presente que se está viviendo".

"Estamos jugando con dos volantes, pero el profe me da la libertad, que me mueva libremente, permitiéndome llegar al área. Así que feliz con eso", agregó Baldomero.

También, el cafetero reveló que "aquí en Colón me queda un año y la idea es seguir creciendo. Quiero seguir avanzando. Si se me da la oportunidad de ir a otra liga, para mí sería estupendo. Si se me da la posibilidad de seguir en el fútbol argentino o la posibilidad de ir a otra liga sería importante, es lo que siempre soñé. Salir del país y hacer las cosas bien. Ojalá así sea".

Uno de los detalles de color fue que la gente le fue tomando cariño y algunos se animaron a llamarlo el Pogba colombiano. Como A pura sonrisa, Perlaza exclamó: "Yo nunca lo tomé a mal. Uno de los profe quiso decir eso fue por unos números que él vio, cuando estaba en Colombia y quiso hacer esa comparación. Entonces algunos lo tomaron como burla, pero yo nunca me desconcentré con ese tema, era importante lo que venía haciendo".

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1649567274989174784 DOBLETE DE WANCHOPE



Ramón Ábila aprovechó una gran jugada que hicieron Santiago Pierotti y Baldomero Perlaza y Colón supera 2-0 a Vélez.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/wNetuAm2WT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 22, 2023

En el final, hizo referencia a cómo es jugar con Ramón Ábila: "Nos entendemos muy bien con Wancho y por eso muy contento por su mejora. Hay mucha confianza. Como a veces se queda referenciado con los centrales, el achique hace que quede en posición de adelanto más veces de lo habitual (risas)".