Perlaza: "Sueño con dejar mi nombre escrito en Colón"

Sobre el duelo ante Unión, apuntó: “Es un Clásico muy bonito, donde se ve como se para la ciudad cuando se juega. Nos tocó de visitantes y enfrentamos a un gran rival. Un partido que cualquier futbolista quiere jugar. Nosotros planteamos un partido para ganar, pero lo más importante es que el grupo hizo un gran trabajo”.

A lo que agregó: “Muy contento por el gol, porque uno como jugador siempre quiere marcar y gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar y que sirvió para empatar el partido”.

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1627428984760987648 #LigaProfesional



Asistencia genial de Wanchope Ábila y definición de Baldomero Perlaza para el 1-1 de Colón contra Unión. pic.twitter.com/42p8dYU7oz — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 19, 2023

En otro tramo, confesó que “Colón es un equipo que está bien estructurado, tiene todo lo que necesita un club profesional. Están muy atentos al jugador para saber qué necesita, que para uno es fundamental. La ciudad es muy futbolera y la pasión que se vive acá es muy linda. Haber llegado a esta institución es un reto, donde tengo el sueño de dejar mi nombre escrito en Colón".

Asimismo, Baldomero Perlaza apuntó que ya siente "el cariño de la gente, de mis compañeros, de los directivos que me han hecho sentir muy cómodo. Pienso que eso es muy bueno para uno como jugador para seguir creciendo”.

image.png Baldomero Perlaza marcó su primer gol en Colón, justo en el Clásico Santafesino.

Perlaza no pierde las ansias de volver a la Selección jugando en Colón

"Me gusta mucho el ida y vuelta del fútbol argentino. Es algo que me inculcaron y me parece estupendo estar, tanto en ataque como en defensa. Pienso que tengo las condiciones para hacerlo. Me ayudó mucho a crecer acá. Ahora queremos seguir creciendo y escalando, porque tengo muchos sueños por delante todavía. Tenemos que seguir trabajando, porque van a venir cosas muy lindas", declaró.

Y se la jugó: “Uno como jugador siempre quiere estar en la Selección, pero vamos paso a paso, sabemos que hay grandes jugadores en esa posición. Pienso que con el trabajo diario, lo que uno pueda hacer en su equipo después te va a dar la posibilidad de estar allá. Es muy bueno para todos los jugadores colombianos de saber que están siendo tenidos en cuenta, eso ayuda a potencializar a todos, el querer estar, eso los ayuda a crecer mucho, entonces eso algo muy lindo que se esta haciendo. Creo que todos los que llegan van con esa ilusión”.