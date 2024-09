Picco: "En Colón jugué poco y pasé momentos muy difíciles"

Con un presente cada día más importante, el oriundo de Wilde concedió una entrevista a Olé donde volvió a recordar sus días difíciles en el barrio Centenario.

"Fueron momentos muy difíciles, jugué muy poco en Colón para los momentos que pasé o te hacían pasar como culpable de un momento futbolístico donde uno jugó muy poco", tiró.

Leonel Picco.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Para después, agregar: "Uno hace su mea culpa, siempre estaré agradecido a Colón, a su gente por haberme dado la posibilidad de salir de Arsenal, por una primera compra confiando en mí que fue importante".

Picco resaltó que "la pasé muy mal, se me pasó por la cabeza volver a Buenos Aires, y dejar de jugar, esos momentos son difíciles, uno está lejos de la familia, la familia se nutre de muchas cosas muy feas, con una angustia muy fuerte".

Y luego, enfatizó: "Uno buscó ayuda, un consejo de profesionales que me hicieron muy bien, no confiaba, era cerrado, no me prestaba a esa cosa, uno intenta buscar salida por muchos lados".

LEER MÁS: Diego Osella tendrá su propia revancha en Colón, 10 años después

Su reverdecer en Vicente López

Picco, actualmente gran figura del Calamar, recuerda los primeros pasos en el conjunto bonaerense, con un gran responsable para ponerlo en valor.

"Recibí un llamado de Martín Palermo, no lo podía creer, el mejor nueve de los últimos años del fútbol argentino, fue algo muy emocionante, compartir el día a día con él fue hermoso, con una humildad y sencillez enorme, conmigo fue importante desde lo anímico", rememoró.

Para después subrayar que "me devolvió esa confianza, esas ganas de volver a jugar, me dio la titularidad desde que llegué, al primer partido me tocó jugar un montón y siempre tuvo palabras buenas conmigo, me volvió a hacer sentirme importante en un equipo".