Piovi: "Colón es un grande, me dieron buenas referencias"

UNO Santa Fe informó que Gonzalo Piovi, uno de los dos refuerzos de Colón, todavía no pudo llegar a Santa Fe debido a que no se pudo terminar de confeccionar su contrato, debido a que uno de los referentes del staff de abogados del club contrajo coronavirus.

Sin embargo, para el inicio de la nueva semana se espera que finalmente Gonzalo Piovi pueda llegar a Santa Fe para firmar su contrato y convertirse en jugador de Colón hasta diciembre de 2021, en lo que significará una de las pocas incorporaciones que realizarán los dirigentes de cara al nuevo torneo.

Gonzalo Piovi habló con Radio Gol (FM 96.7) sobre su llegada a Colón, en cuanto a las expectativas y objetivos que se traza en esta nueva etapa de su carrera, más allá que también se refirió a los jugadores con los que compartió plantel en otros clubes, y lo que puede aportarle al equipo de Eduardo Domínguez.

En el arranque de la charla, Piovi comenzó diciendo: "Se podría decir que ya soy jugador de Colón, aunque no está firmado, pero se arregló de palabra, estoy esperando el momento de estar en Santa Fe y formar parte del plantel. Estoy muy contento, llego a un equipo interesante, con muchas expectativas, y eso es lo que me motivó".

En cuanto a si tuvo contacto con Eduardo Domínguez, Gonzalo Piovi dijo: "Lo hice en las semanas anteriores, esta semana todavía no. Pero el hecho de viajar a Santa Fe se está demorando ya que el abogado de Colón que tiene que hacer el contrato tiene coronavirus. Domínguez apuesta mucho a los chicos del club, de inferiores, me siento orgulloso de ser uno de los pocos jugadores que van a llevar, trataré de dar lo mejor para el equipo, como lo hice en otros clubes".

"Con Domínguez todavía no hablé de lo que pretende de mí, seguramente lo hablaremos en Santa Fe. Me siento más cómodo como lateral por la izquierda, aunque jugué muchos partidos como marcador central por izquierda. Me gusta más de lateral pero si lo tengo que hacer de central lo hago porque también me siento cómodo. Trataré de sumar del lado donde me toque estar y de hacerlo de la mejor manera", agregó Piovi en otra parte de la charla.

Pioviiiiii.jpg El lateral Gonzalo Piovi será refuerzo de Colón para la próxima temporada.

Más adelante, Piovi agregó: "Será la primera vez que estaré afuera de Capital Federal, pero todo sea por cumplir objetivos personales, progresar, con lo cual estoy muy contento por formar parte del plantel de Colón".

En tanto que también se refirió a sus inicios en Vélez, y el nuevo refuerzo de Colón afirmó: "Estuve muchos años en el club, desde chiquito, hasta llegar a Primera. El club forma jugadores de muy buena manera, con lo cual estoy muy contento de haberlo hecho ahí. En inferiores tuve a Diego Monarríz, a Marcelo Gómez donde salimos campeones en Quinta División, en Primera lo tuve a Tigre Gareca, Turu Flores, es decir con varios técnicos".

"Jugué con Ema Olivera, cuando estaba en Primera yo estaba en inferiores, a veces subía y entrenaba con el plantel profesional. También jugué con el Chelo Delgado en Defensa, antes de irse a Colón", destacó en otra parte de la charla Piovi, en cuanto a los jugadores que conoce del actual equipo que dirige Domínguez.

Y Gonzalo Piovi agregó: "Colón viene de jugar la Copa Sudamericana, llegar a esos objetivos es algo en lo personal y grupal que seguramente se seguirá planteando para luchar por eso. Es un club muy grande, que está muy bien organizado, con muy buen predio formado, me dieron grandes detalles del club, con lo cual estoy muy contento por eso".

Por último a Piovi se refirió a la chance que Colón pueda jugar ante Colón, el Clásico Santafesino, e indicó: "Todavía no me hablaron, pero sé lo que es para el hincha de Santa Fe, se vive con mucha pasión así que tengo muchas ganas de afrontarlo. Son lindos, viví uno importante con Gimnasia, cuando estuve en La Plata. Para el futbolista es algo motivador, está bueno, ojalá que se pueda jugar".