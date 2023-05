Colón volvió a entrar una meseta pronunciada de rendimiento que le impide ganar. Si bien es cierto que se levantó después un inicio muy flojo ante Central Córdoba, el empate 2-2 deja un sabor a poco. No solo por ser como local, sino ante rivales que, en la previa, son contra los que no se puede dejar escapar puntos. Un saldo negativo si se tiene en cuenta que cosechó dos unidades en sus partidos en el Brigadier López. Como es habitual, Néstor Gorosito fue autocrítico.

Más adelante argumento los cambios en el complemento: "Preferíamos más dinámica con Chicho (Stéfano Moreyra) de cinco y que (Laureano) Troncoso esté más suelto, con (Santiago) Pierotti por la derecha. Hasta la expulsión estábamos muy bien, pero luego tuvimos que retroceder".

Mientras que de Facundo Farías, fue cauto: "Jugó poquito, pero es de otra categoría y nivel internacional. Estuvo bien y por eso contento por él para que vaya ganando minutos de a poco hasta que lo vemos bien. Estamos ansiosos de que vuelva. Es uno de los diferentes de Argentina a su edad".

Volviendo al partido, Pipo dijo: "Nos costaba llevar la pelota y estábamos lentones en la resolución. A partir de nuestros errores sabíamos que ellos los iban a aprovechar. Lo trabajamos en la semana y nos agarraron varias veces mal parados. Tratamos de ordenarnos y jugar como lo hacemos normalmente".

image.png Pipo Gorosito no quiere un Colón "desordenado como el del primer tiempo".

"Los que juegan atrás no le dicen que erren los pases a los del medio. No pasa por un jugador sino que esto es grupal. Cada uno en su rol, pero es un equipo. Bien ordenado, porque no nos gusta ver un equipo tan desordenado como en el primer tiempo. Pasó que la perdemos muy rápido y fácil. Entonces nos atacan por adentro. Se hace complicado cuando no tenés buen circuito de juego. Mejoramos en el segundo tiempo y a mi entender tanto (Baldomero) Perlaza como (Juan Pablo) Álvarez hicieron un gran partido, siendo muy dinámicos. Los primeros minutos de Tronco también, hasta que tuvo que correrse por la expulsión", contó.

Pero resaltó: "Un primer tiempo muy malo y segundo tiempo muy bueno. Respecto a la jugada de Moreyra, estoy lejos, pero me dicen que no lo toca. Sobre (Gian) Nardelli, jugó un buen partido. Es un chico con proyección y agresivo. me alegra por él"

En el final, enfatizó: "La idea es jugar bien. No un tiempo sí y uno no. La idea es tener una identidad y ser los mismos en cada cancha, con una línea de juego. Hay veces que el rival te supera, pero en este caso es más por problemas propios que por virtudes ajenas. No es normal esto. Imagino siempre en jugar bien, no es cuestión de número o sistema. No nos aferramos a nada. Pusimos a todos. El que juega bien, tiene minutos y sino sale. Es algo de equipo y de funcionamiento. Hoy (por este lunes) fueron dos planteles diferentes, el del primer tiempo y el del segundo".