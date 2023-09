Pipo Gorosito empezó a mejorar sus números como DT de Colón

"No soy de hacer balances contantemente, voy viendo. Estamos muy contentos en Colón, creemos que hay muchísimas cosas para hacer y corregir. Nos encantaría quedarnos mucho tiempo, pero los resultados serán los que nos acompañen o no. Nos sentimos muy a gusto, la gente a pesar que no se nos dieron los resultados muy buenos, en la calle es muy cálida con nosotros. Nos gusta, es una ciudad linda y tranquila. Somos de ese perfil, nos gustan las cosas simples, estamos contentos, pero te tienen que acompañar los resultados, sino no se puede concretar todo lo que uno piensa", dijo en la semana Néstor Gorosito, en la charla que mantuvo con Sol Play (FM 91.5).