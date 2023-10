Pipo Gorosito tropezó dos veces con la misma piedra

De hecho, luego de la salida de Ábila, Colón no generó absolutamente nada en ataque. El Conejo Benítez no entró bien más allá del empeño que suele mostrar. Y luego Javier Toledo, tampoco fue solución. En consecuencia, la decisión del técnico sabalero desmejoró al equipo de mitad de cancha hacia adelante.

Pero no es la primera vez que Gorosito toma una decisión de esa naturaleza. Lo mismo había ocurrido en la derrota de Colón frente a Instituto. En aquella oportunidad, y con el encuentro 1-1 también definió reemplazar a Wanchope, quien había marcado el único gol y era el mejor jugador del equipo.

Frente a Instituto, Ábila salió a los 20' de la etapa complementaria para el ingreso de Toledo. Una variante que poco tenía que ver con el contexto del juego. Y al igual que lo sucedido en el Clásico, con la salida de Wanchope, Colón perdió preponderancia en ataque.

No hay dudas de que Ábila es el delantero más influyente que tiene Colón. De hecho, Gorosito ponderó la condición física del delantero, manifestando que había bajado nueve kilos. Y a simple vista, se observa claramente que Ábila está mucho más ágil y que aguanta sin problema el trajín de los partidos.

Por otra parte, Ábila es un jugador determinante en los Clásicos. Con la camiseta de Huracán le marcó a San Lorenzo, con la de Boca le convirtió un gol a River en la final de la Copa Libertadores y con la de Colón le convirtió a Unión en el empate 2-2 en donde fue la figura.

En función de los antecedentes, fue sin dudas un error grave el que cometió Gorosito excluyendo de la cancha a un delantero que en una jugada puede resolver un partido. Y después del partido, la polémica se instaló con mucha fuerza entre los simpatizantes sabaleros.

A la luz de lo que ocurrió en el segundo tiempo, Pipo no acertó con los cambios, los otros que dispuso pueden resultar más lógicos, pero no el de Wanchope. Esta vez la intervención del entrenador no ayudó a que Colón pudiera ganar el partido, al contrario, terminó contribuyendo, para que el Sabalero sumara una nueva frustración en el Clásico.