"Nosotros con el envión que tenemos debemos meterlos abajo de un arco, no esperar nada. Jugamos con nuestra gente, en nuestro estadio, tenemos que aprovechar eso y meterlos abajo del arco", destacó Néstor Gorosito, DT de Colón, de cara al Clásico Santafesino ante Unión.

De esta manera, Pipo Gorosito comenzó a vaticinar lo que podría mostrar Colón ante Unión, que llegaba de punto tras la dura derrota que venía de sufrir en una final por la permanencia frente a Platense en Vicente López. Argumentos no le faltaban al DT, debido a que su equipo venía de marcar una gran supremacía en el segundo tiempo ante Argentinos, que lo colocaban como amplio favorito al triunfo.

Colón, sin embargo, estuvo muy lejos de demostrar esa actitud de juego que había vaticinado Gorosito. Si bien en el primer tiempo tuvo pasajes de buena intención y búsqueda asociada, lo concreto es que le faltó decisión y claridad para sorter el bloque defensivo de un rival que no pasó sobresaltos.

Colón Unión clásico santafesino Botta.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Incluso, luego de las jugadas de peligro que tuvo Unión en el primer tiempo, Colón se apagó, y no pudo jamás en riesgo en arco defendido por Nicolás Campisi, que era el gran interrogante en el visitante, ya que tuvo que hacer su debut absoluto por la lesión del titular Sebastián Moyano.

Y Colón pareció haber resignado toda posibilida de quedarse con la victoria con la salida de Ramón Ábila, quien en el primer tiempo fue el jugador más peligroso que tuvo, e incluso venía con un gran antecedente en el anterior Clásico Santafesino que se jugó en el Brigadier López, donde anotó un gol, fue incontenible para la defensa de Unión, y la gran figura del partido.

Colón dejó pasar una gran chance, no solo de sacarse una espina en el Clásico Santafesino, donde no gana desde 2017 y frente a su gente desde el 2012, sino también de sumar tres puntos que le hubiesen dado un gran salto en la carrera por no descender, como así también para afirmrse en la punta de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Estuvo lejos de cumplir el vaticinio de Néstor Gorosito de meter en un arco a su rival, que incluso de haber estado más fino en la definición le podría haber dado un golpe letal en un Brigadier López que tuvo un gran marco con otra demostración de pasión e incondicionalidad de un público que una vez más vio frustrada su sed de triunfo en el Clásico Santafesino, y se fue muy disconforme con lo que brindó el equipo de Pipo.