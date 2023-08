"Los jugadores que llegaron van a mejorar el rendimiento del equipo. Tenemos mucha confianza. Los que llegaron fueron propuestos por el club y yo acepté. Pedí algunos, pero no pudieron llegar . Cuando los fueron a buscar ya estaban anotados en otros equipos. Así que esperando que termine el libro de pases, tratando de encontrar el equipo para afrontar las 14 finales que tenemos", apuntó Pipo.

• LEER MÁS: Los 11 de Colón para el cruce de Copa Argentina ante Lanús

Para luego agregar: "Necesitamos jugadores más explosivos para plasmar lo que queremos. En el torneo anterior nos costó muchísimo pasar de defensa a ataque. Queremos tratar de sumar un 5 y algo por izquierda, ya sea un lateral o un volante. Pedí a (Brian) Farioli –a préstamo en Central Córdoba–, pero no sé cuál es impedimento. En el lateral solo está Rafa (Delgado). Joaquín Ibáñez también puede jugar ahí, pero queremos alguien más explosivo".

GorositoColón.jpg Gorosito confirmó que aún quiere un 5 y dos jugadores por izquierda en Colón. Prensa Colón

Respecto a lo que hay que cambiar, Gorosito no anduvo con vueltas: "Tomar conciencia de lo que se hizo antes no alcanzó, entonces hay que tener un sobre esfuerzo. No ganamos los partidos que debíamos ganar, siendo nuestro gran error. Está bien que hubo fallos adversos que nos privaron de tener siete puntos, pero todos igual debemos estar más metidos".

• LEER MÁS: El frente a frente de Colón y Lanús en la Copa Argentina

Asimismo, hizo referencia a la vuelta de Germán Conti: "Tengo entendido que está casi todo solucionado, pero hasta que no firme no se sabe. Nos gustaba. Tenemos que ver cómo está o para sacarle el mayor provecho. Si juega y está mejor que los demás, será titular. El fútbol es presente, entonces tiene que jugar bien y ganarse el puesto".

Más de Pipo Gorosito en charla con UNO 106.3

En otro tramo de la entrevista con el equipo Dial Deportivo, el conductor sabalero contó la situación de Wanchope Ábila, que arranca un paso detrás: "Vemos en estos entrenamientos muy bien a (Santiago) Pierotti y a (Javier) Toledo, pero Ramón está a la par con las mismas chances. Si tiene un rendimiento bueno, jugará".

Entrenamiento Colón Wanchope Ábila.jpg Pipo dijo que Wanchope debe ganarse el puesto como los demás en Colón. Prensa Colón

Volviendo al mercado de pases, ya no se ilusiona con Prediger: "En su momento se habló de Seba, pero Tigre no lo dejó salir. Estamos buscando, pero no está fácil. Veo muy complicado encontrar un nombre en Argentina, por lo que estamos mirando en otros mercados".

• LEER MÁS: Wanchope Ábila pasó a ser el tercer centrodelantero de Colón

"Nuestra forma de jugar dependerá también de si llega el 5 y el que necesitamos por izquierda. Jugamos con cinco o tres atrás y no fue bien, pero armamos en base a los jugadores que tenemos. Tenemos que solucionar el juego interno y la transición de defensa a ataque. Debemos encontrar otras alternativas. Desde que se fue Juan (Álvarez) el equipo tuvo una merma importante, porque era el que entrelazaba líneas. Además, era desequilibrante y eso ayudaba", expuso.

• LEER MÁS: Conti motivó aún más a los hinchas en las redes

Además, Pipo fue tajando sobre lo que espera: "Siempre tratamos de jugar a atacar. Colón es un equipo grande y tiene que asumir que debe atacar. Cuando había que demostrar que éramos más que otros equipos en el torneo anterior, es donde tuvimos más complicaciones. Siempre tratamos de sacarle provecho a lo que se tiene. A veces podés lograrlo y otras no. El fútbol es fácil y a nosotros nos faltaba jerarquía en nombres desequilibrantes. Hasta que volvió (Facundo) Farías, era un gran problema. Hoy ya no está".

Escuchá la entrevista de Pipo Gorosito con Dial Deportivo