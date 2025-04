Por ahora Pereyra sigue siendo el DT de Colón y liberó al plantel hasta el miércoles

Ariel Pereyra no analiza dar un paso al costado y tampoco hubo una decisión de la directiva, por lo que ya armó la vuelta al trabajo en Colón. Clima tenso

Colón perdió sobre la hora un partido increíble ante San Telmo en el Brigadier López y extendió su sequía a cuatro sin ganar. Quedó fuera de la zona de Reducido en el grupo B de la Primera Nacional y las miradas se pusieron en el DT Ariel Pereyra , que no logra enderezar el rumbo.

En la previa se manejaba la chance de que podía darse su salida si no ganaba, sin embargo Pata se mostró firme en conferencia y no analizó renunciar. Aunque deslizó que dependerá de lo que le diga la dirigencia y el director deportivo. Pero la realidad es que el escenario no es el mejor y la gente despidió cantando que "se vayan todos".

Desde antes del ingreso a la cancha se vivió el clima caliente en el Brigadier López, donde la gente no se contagia con lo que hace el equipo, que ahora acumuló tres partidos en fila. De ellos, dos fueron de local, lo que agudiza todo aún más para un equipo con pretensiones de pelear más arriba y quedó ya muy relegado.

Ariel Pereyra sigue siendo por ahora DT de Colón.

¿Qué pasará con Ariel Pereyra en Colón?

Lo concreto es que el club no tomó ninguna decisión diferente, por lo que tendría respaldo al menos por un partido más. Tanto es así como, en primera instancia, Pata ya programó la vuelta a las prácticas en el predio 4 de Junio para el miércoles, por lo que habrá descanso este martes.

Un momento de profunda reflexión y análisis, donde cuesta un montón hacer goles y encima los errores se pagan caro. La continuidad de Marcos Díaz también ya no resiste ante la reiteración de fallas, por lo que habrá qué se decide para el próximo encuentro.