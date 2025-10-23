Uno Santa Fe | Colón | Colón

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

Ricardo Caruso Lombardi criticó con dureza a la AFA, mostrando el ejemplo de Colón que estará varios meses sin competencia oficial.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 12:07hs
Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

Ricardo Caruso Lombardi, exentrenador y actual columnista de TN, volvió a mostrar su visión sin filtros sobre el fútbol argentino en su entrevista con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), esta vez analizando la realidad de Colón. Con dureza, el histórico técnico cuestionó la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, a la que acusó de perjudicar a clubes del interior como el Sabalero.

Caruso Lombardi, sobre la situación de Colón

“¿Te parece normal que Colón no juegue durante octubre, noviembre, diciembre y enero? Es una locura. Están empujando a los clubes del Nacional B y a equipos como Colón a la crisis”, señaló Caruso. Para el ex DT, la planificación deportiva queda condicionada por decisiones de la AFA que “no tienen sentido y son alevosas”, afectando a jugadores, técnicos y hasta periodistas.

LEER MÁS: Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Sobre la situación política dentro del club santafesino y el vínculo con Claudio Tapia, Caruso fue contundente: “Para un equipo del interior, tener alguien cercano a Tapia no significa ayuda real. Abraza, te deja en la puerta del cementerio y te echa. Todos buscan su lugar en el avión o el hotel, y nadie hace nada por Colón”.

Caruso, con los tapones de punta contra la AFA

El columnista también criticó la programación del torneo: la postergación de partidos y la falta de ritmo competitivo, junto con lo que considera arbitrajes manipulados, generan desigualdad y frustración en clubes que buscan mantener su nivel. “Ya lo hace la AFA: empuja, manipula, y los clubes sufren las consecuencias”, agregó.

LEER MÁS: Colón aún no logra cerrar el acuerdo con Espínola y sigue en riesgo de inhibición en FIFA

Caruso Lombardi no dejó dudas: el Sabalero, como otros equipos del interior, debe afrontar un escenario adverso, condicionado por decisiones que él considera arbitrarias y alejadas de la lógica deportiva, mientras la dirigencia nacional parece mirar hacia otro lado.

Colón Caruso Lombardi AFA
Noticias relacionadas
tension en colon: los jugadores evaluan enviar cartas documento por una importante deuda

Tensión en Colón: los jugadores evalúan enviar cartas documento por una importante deuda

colon sumo mas minutos de juego ante santa paula en el roque otrino

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

ezequiel medran, dt de colon, dijo presente en el brigadier lopez para acompanar a la reserva

Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

colon no lo pudo aguantar, cayo con boca y quedo relegado en la copa proyeccion

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Lo último

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caren Tepp en UNO: Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei

Caren Tepp en UNO: "Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei"

Último Momento
Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caren Tepp en UNO: Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei

Caren Tepp en UNO: "Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei"

Biodiversidad: en 2025, la provincia de Santa Fe ya liberó 460 animales silvestres en sus hábitats naturales

Biodiversidad: en 2025, la provincia de Santa Fe ya liberó 460 animales silvestres en sus hábitats naturales

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Ovación
Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

Unión, expectante: se viene un nuevo cónclave con Dómina

Unión, expectante: se viene un nuevo cónclave con Dómina

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras