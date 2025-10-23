Ricardo Caruso Lombardi, exentrenador y actual columnista de TN, volvió a mostrar su visión sin filtros sobre el fútbol argentino en su entrevista con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), esta vez analizando la realidad de Colón. Con dureza, el histórico técnico cuestionó la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, a la que acusó de perjudicar a clubes del interior como el Sabalero.
Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA
Ricardo Caruso Lombardi criticó con dureza a la AFA, mostrando el ejemplo de Colón que estará varios meses sin competencia oficial.
Por Ovación
Caruso Lombardi, sobre la situación de Colón
“¿Te parece normal que Colón no juegue durante octubre, noviembre, diciembre y enero? Es una locura. Están empujando a los clubes del Nacional B y a equipos como Colón a la crisis”, señaló Caruso. Para el ex DT, la planificación deportiva queda condicionada por decisiones de la AFA que “no tienen sentido y son alevosas”, afectando a jugadores, técnicos y hasta periodistas.
Sobre la situación política dentro del club santafesino y el vínculo con Claudio Tapia, Caruso fue contundente: “Para un equipo del interior, tener alguien cercano a Tapia no significa ayuda real. Abraza, te deja en la puerta del cementerio y te echa. Todos buscan su lugar en el avión o el hotel, y nadie hace nada por Colón”.
Caruso, con los tapones de punta contra la AFA
El columnista también criticó la programación del torneo: la postergación de partidos y la falta de ritmo competitivo, junto con lo que considera arbitrajes manipulados, generan desigualdad y frustración en clubes que buscan mantener su nivel. “Ya lo hace la AFA: empuja, manipula, y los clubes sufren las consecuencias”, agregó.
Caruso Lombardi no dejó dudas: el Sabalero, como otros equipos del interior, debe afrontar un escenario adverso, condicionado por decisiones que él considera arbitrarias y alejadas de la lógica deportiva, mientras la dirigencia nacional parece mirar hacia otro lado.