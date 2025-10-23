Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

Ricardo Caruso Lombardi criticó con dureza a la AFA, mostrando el ejemplo de Colón que estará varios meses sin competencia oficial.

Ricardo Caruso Lombardi, exentrenador y actual columnista de TN, volvió a mostrar su visión sin filtros sobre el fútbol argentino en su entrevista con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), esta vez analizando la realidad de Colón . Con dureza, el histórico técnico cuestionó la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, a la que acusó de perjudicar a clubes del interior como el Sabalero.

“¿Te parece normal que Colón no juegue durante octubre, noviembre, diciembre y enero? Es una locura. Están empujando a los clubes del Nacional B y a equipos como Colón a la crisis”, señaló Caruso. Para el ex DT, la planificación deportiva queda condicionada por decisiones de la AFA que “no tienen sentido y son alevosas”, afectando a jugadores, técnicos y hasta periodistas.

Sobre la situación política dentro del club santafesino y el vínculo con Claudio Tapia, Caruso fue contundente: “Para un equipo del interior, tener alguien cercano a Tapia no significa ayuda real. Abraza, te deja en la puerta del cementerio y te echa. Todos buscan su lugar en el avión o el hotel, y nadie hace nada por Colón”.

Caruso, con los tapones de punta contra la AFA

El columnista también criticó la programación del torneo: la postergación de partidos y la falta de ritmo competitivo, junto con lo que considera arbitrajes manipulados, generan desigualdad y frustración en clubes que buscan mantener su nivel. “Ya lo hace la AFA: empuja, manipula, y los clubes sufren las consecuencias”, agregó.

Caruso Lombardi no dejó dudas: el Sabalero, como otros equipos del interior, debe afrontar un escenario adverso, condicionado por decisiones que él considera arbitrarias y alejadas de la lógica deportiva, mientras la dirigencia nacional parece mirar hacia otro lado.