Por qué debería y por qué no debería seguir Osella en Colón

Colón cerró una temporada para el olvido, más allá que deberá dejar grandes enseñanzas sobre todo lo que no se debe hacer en la Primera Nacional, que le dio una bienvenida que estuvo lejos de lo esperado. Es que arrancó siendo el gran candidato al ascenso, con un paso arrollador, pero terminó siendo eliminado en la primera fase del Reducido, instancia donde llegó en desventaja deportiva.

Los dirigentes de Colón siguen sin confirmar la continuidad de Diego Osella. Por un lado se indica que la decisión está tomada en cuanto a su continuidad, pero por el otro se destaca que hubo un par de encuentros el fin de semana, donde no estuvo el DT, donde se convino terminar con su ciclo y buscar un nuevo rumbo.

Osella fue el cuarto entrenador de Colón durante la temporada. La temporada comenzó con Iván Delfino, quien más allá de haber advertido que en un momento de la temporada se iba a caer en un pozo futbolístico, se decidió su sustitución. En tanto que luego llegó Rodolfo De Paoli, hasta pasar por el interinato de Martín Minella, y terminar con el Loco Osella.

Qué dijo Godano sobre la continuidad de Diego Osella en Colón

En la entrevista que el presidente Víctor Godano le concedió a LT10 (AM 1020), cuando se lo consultó por la situación de Osella, respondió: "Iván (el mánager, Moreno y Fabianesi) la semana que viene, cuando esté enfocado en el tema, convocará a una conferencia para contar la actualidad y a dónde vamos. Ya que tenemos tiempo, podemos trabajar más tranquilos".

Pero no todo terminó allí, y Víctor Godano agregó lo siguiente sobre la continuidad de Osella: "No se evaluó todavía. Se analiza y veremos con Iván qué es lo más aconsejable".

Por qué debería continuar Osella en Colón

Uno de los principales argumentos para la continuidad de Osella son justamente las virtudes por las cuales Godano lo eligió para conducir a Colón en el tramo final de la temporada. Además, resultaría desprolijo en un año pasar por cinco entrenadores, lo que hablaría a las claras de la poca convicción de los dirigentes.

Otro de los argumentos es que Osella trajo calma en Colón en un momento de desconcierto y convulsión, tomando como referencia los inconvenientes internos que reconocieron dos referentes como Paolo Goltz y Javier Toledo, y que también admitió De Paoli al momento de marcharse del club.

En tanto que también le dio una identidad a Colón, guste o no su forma y su visión del fútbol. Colón fue un equipo sólido, que estuvo muy bien parado en relación al resto de la segunda etapa de la temporada, más allá que no estuvo fino en la definición, lo que terminó pagando muy caro.

Además, heredó un plantel al cual intentó sacarle todo el jugo posible. Incluso, contó con el respaldo de los referentes del grupo, y no tuvo ningún tipo de presión ni reparos para marginar a aquellos jugadores que consideró que no estaban para ser titulares, como son los casos de dos referentes como Toledo y el capitán Sebastián Prediger.

En tanto que más allá de su último paso por Colón, en su primera etapa no solo tuvo resultados muy positivos en Primera División, sino que también fue uno de los máximos responsables de la campaña que terminó con el rápido ascenso en 2014, más allá de su salida que fue poco clara.

Por qué no debería continuar Osella en Colón

Osella no cuenta con el respaldo total de hincha de Colón. De hecho, en un relevamiento que hizo UNO Santa Fe, siete de cada 10 simpatizantes sabaleros no quieren que dirija al equipo en la próxima temporada de la Primera Nacional.

Colón tiene la necesidad de salir a ganar y con paso arrollador, pensando más en el arco contrario que en el propio, y no es la esencia futbolística que tiene Osella, quien es un técnico más conservador y con una identidad más defensiva.

En tanto que resulta clave que al momento de su llegada todavía no estaba designado Iván Moreno y Fabianesi como manager, con lo cual tras el final de temporada y con el planeo de la próxima debería tener la posibilidad de elegir el rumbo futbolístico que pretenda, y no hay certezas en cuanto a si Osella se ajusta a sus gustos.

Y un dato no menor tiene que ver que más allá de todo lo que pudo hacer en Colón, de darle una identidad de juego definida (cautelosa), de haberlo hecho sólido y confiable defensivamente, los resultados indican que solo logró un triunfo en seis partidos, y que no pudo lograr el objetivo del ascenso, más allá que fue el menos responsable de todos los responsables.

De esta manera, crece la incertidumbre en torno a cuál será la idea de los dirigentes de Colón y el manager Iván Moreno y Fabianesi. La certeza radica, sin embargo, en que el DT, como lo manifestó tras la eliminación ante All Boys, es consciente que su continuidad está sujeta a una evaluación que todavía se está realizando, que no se alcanzó el objetivo y que el hincha no está conforme con su permanencia, más allá que este último aspecto se podría revertir con un buen arranque de temporada, en caso de que se decida mantener el proyecto deportivo.